Football – Cosafa Cup : Installation d’une bulle dans la Mandela Bay

Pour protéger les joueurs et autres acteurs de la compétition, la Cosafa prévoit d’installer une bulle hermétique dans la Mandela Bay, pendant toute la durée du tournoi.

L aCosafa Cup, à laquelle Madagascar participera, débutera la semaine prochaine. Cepen­dant, la situation en Afrique du Sud, le pays hôte, inquiète de plus en plus. En effet, le pays fait face à une recrudescence de la pandémie de Covid-19 ces derniers temps.

Les autorités ont été obligées de prendre différentes mesures. Cependant, elles ont affirmé que les rencontres sportives étaient maintenues, y compris le tournoi de la zone australe du continent. Voilà pour le contexte. La Cosafa doit, cependant, garantir la sécurité sanitaire des joueurs, des staffs techniques, des officiels et de tous les acteurs de la compétition.

Voilà pourquoi elle a opté pour l’installation d’une bulle hermétique dans la Mandela Bay, où doit se tenir le tournoi.

Verrouilage

En d’autres termes, tous les participants seront regroupés sur un site et ne pourront en sortir qu’une fois tous les matches terminés. « La Cosafa a déjà mis en place des protocoles Covid-19 stricts pour assurer la sécurité de tous les acteurs, notamment en évoluant dans une bio-bulle et en jouant des matchs à huis clos », précise l’instance.

La Cosafa tient à rassurer toutes les nations qui doivent prendre part à cette édition 2021 : « La Cosafa, les hôtes du métro Nelson Mandela Bay et les agences du gouvernement sud-africain ont une vaste expérience dans l’organisation d’événements au milieu du verrouillage, ayant organisé quatre compétitions à Nelson Mandela Bay en 2020, et avec le football national professionnel et les matchs internationaux en cours. »

Bien évidemment, quand vient le moment de se déplacer dans un autre pays, comme c’est le cas ici, des appréhensions apparaissent également au niveau des restrictions de voyages. Encore une fois, l’instance de la zone australe se montre confiante à ce sujet: « Les restrictions sur les voyages inter provinciaux ne s’appliquent pas au transit par l’aéroport international OR TAMBO de Johan­nesburg, et les voyages à des fins professionnelles sont autorisés. »

Les Barea seront engagés dans le groupe B pour cette Cosafa Cup 2021. Ils entreront en lice mardi, contre le Malawi. Ils enchaîneront par la suite avec la Zambie, tenante du titre. Puis, ils termineront la phase de poule contre les Comores.