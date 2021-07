Épidémie de coronavirus – Un cas importé en observation au Village Voara

Une personne ayant contracté le virus de Covid-19 à l’étranger est confinée au CTC-19 Andohatapenaka. La circulation d’un nouveau variant n’est pas confirmée.

Une personne qui rentre de l’étranger est testée positive au virus de Covid-19, après un contre-test PCR à son arrivée à l’aéroport international d’Ivato. Ce cas importé est en observation au centre de traitement Covid-19 (CTC-19) Voara à Andohatapenaka. « Il n’y a rien à craindre sur son état de santé. Il est en fin de traitement », indique une source.

Le variant n’a pas été précisé. « Nous ne disposons que du résultat du test. Nous ignorons le reste », indique notre source. L’inquiétude monte chez des professionnels de santé. « Chaque fois qu’il y a des cas importés, le variant doit être identifié. Un cas importé représente un réel risque. Il peut transporter un autre variant », indique un médecin.

La détection d’un variant du virus de Covid-19 n’est pas encore faisable dans les laboratoires malgaches, pour le moment. Le séquenceur qui devrait être installé au Laboratoire des analyses médicales de Madagascar (LA2M), au mois de juin, est toujours en attente. En l’absence de ce séquenceur, la circulation d’autres variants pourrait nous échapper. Selon les informations officielles, c’est toujours le virus initial et le variant sud-africain du virus de Covid-19 qui circulent à Madagascar.

Souches contagieuses

Les professionnels de santé craignent l’arrivée d’autres souches du virus de Covid-19. Cela peut amplifier le risque d’une troisième vague de l’épidémie de coronavirus. Avec des souches plus contagieuses et plus résistantes, comme le variant Delta ou son cousin Delta plus, la lutte sera encore plus difficile pour Madagascar.

Le variant Delta est déjà présent dans quatre vingt cinq pays. Pourtant, des passagers venant de certains de ces pays arrivent, régulièrement, au pays, même si les frontières sont officiellement fermées.

Les personnes dont le motif de voyage vers Mada­gascar est l’enterrement d’un membre de sa famille sont autorisées à entrer au pays, à part les missionnaires d’État, les diplomates, les experts des industries stratégiques, qui travaillent avec l’État, les athlètes qui représentent Madagascar dans des compétitions internationales. Mais apparemment, des personnes qui ne figurent pas dans cette liste arrivent, également, au pays.

Vigilant, le ministère de la Santé publique exige un test PCR à toutes personnes qui débarquent à Ivato. Elles sont confinées, jusqu’à la sortie du résultat de leur test. Le confinement sera prolongé de quatorze jours, si le résultat du test est positif. « L’isolement d’un cas importé est impératif pour éviter le risque de propagation du virus », recommande un médecin.