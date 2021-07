Conseil des ministres – Haro sur les fuites de capitaux

Lutter contre les fuites de capitaux. Voilà l’objectif de la consigne donnée au ministre de l’Économie et des finances, durant le Conseil des ministres, hier.

Selon le rapport de la réunion hebdomadaire de l’Exécutif au palais d’État d’Iavoloha, il a été demandé au ministère de l’Économie et des finances de confectionner un cadre juridique et réglementaire pour lutter contre la fuite de capitaux. Selon le communiqué du Conseil des ministres, le fait que les dispositions en vigueur ne fixent pas de plafond aux sommes d’argent que les voyageurs peuvent amener à l’étranger favorise ce phénomène, ainsi que le blanchiment de capitaux.

Outre la lutte contre la fuite de capitaux, il a également été demandé au ministère de l’Économie et des finances d’élaborer un cadre légal et réglementaire pour renforcer le rapatriement des devises. Les objectifs de ces requêtes formulées par le Conseil des ministres sont clairs. Il s’agit de renflouer la trésorerie étatique et consolider le cours de l’ariary sur le marché interbancaire des devises.