Ambohimanga Rova – Un déséquilibré mental lynché à mort

Appréhendé en pleine nuit par un groupe d’individus déchaînés, un jeune homme de vingt-deux ans, a été froidement tué. Sa famille soutient qu’il souffrait de troubles mentaux.

C’est avec les mains couvertes de sang que la foule a laissé pour mort un jeune homme de vingt-deux ans à Ambohimanga Rova. Roué de coups jusqu’à ce qu’il succombe, le défunt était couvert de blessures et d’hématomes lorsque sa dépouille a été conduite à la morgue de l’hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona.

Hier, les proches du défunt étaient choqués lorsqu’ils ont retrouvé le corps de leur proche, allongé sur un chariot, placé dans la chambre froide de la morgue. Le crime a été perpétré dans la nuit du dimanche à lundi. Accusé d’être un voleur, l’individu a été lynché à mort. Selon les informations recueillies, ce jeune homme a été mis à l’index dans un vol de batterie. Le défunt était âgé de vingt deux ans et habitait à Ambohitrabiby.

« Mon fils souffrait de troubles mentaux. En revanche, il n’a rien volé à ce que je sache, et ce depuis que le connais », confie Armand Raperison, père du défunt.

Double disparition

D’après ses explications, son fils a multiplié les fugues la semaine passée. Le mardi 23 juin, le jeune homme a fui son foyer en pleine nuit. Sitôt sa disparition signalée, sa famille a d’emblée effectué des recherches, sans résultats.

« Nous nous sommes confiés à un agent de police qui réglait la circulation à Sabotsy Name­hana. Ayant fait preuve d’empathie, il nous a conduit au commissariat central de police de l’Atsimondrano où nous avons signalé la disparition. Mon fils n’avait pas emmené avec lui sa carte nationale d’identité, aussi a-t-il fallu réagir très vite et le retrouver le plus tôt possible », explique le chef de famille.

Après vérification de la pièce d’identité, la police a indiqué qu’aucun individu ayant des signalements similaires n’est passé à leur service. De ce fait, la famille a regagné son foyer. Le lendemain, en début de soirée, le disparu était également rentré chez lui.

« Alors que tout semblait revenir à la normal, notre fils s’est encore échappé en pleine nuit deux jours plus tard. Samedi, il a encore quitté la maison. Nous avons beau passé au peigne fin les environs mais en vain. Lundi, une personne nous a informés que quelque chose de grave venait de se passer à Ambohimanga Rova. C’est après s’être précipités sur les lieux que nous avons su que notre enfant a été tabassé à mort » se désole Armand Raperison.

Aucune arrestation n’est encore signalée dans le cadre de cet homicide.