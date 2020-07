Musique rock – Roova propose le concept de « Rock disco »

Roova nous revient en composant le rock et le disco. Un rockeur assez atypique, privilégiant l’esprit rebelle dans le genre rock et sobre par son apparence.

Fort d’un confinement en continu qu’il a jugé bénéfique pour son esprit créatif, Roova proposera au courant de cette année le concept de « Rock disco ». Si le rock évangélique passe assez aisément auprès des amateurs du genre, voilà donc une idée inédite de sa part qui selon lui promet de surprendre le public. Un sacré mélange que l’on a sans aucun doute hâte de découvrir, c’est ce que le chanteur Roova peaufine ardemment en coulisse depuis la durée de ce confinement. S’étant forgé une certaine renommée au sein de la communauté des férus de rock de la capitale, il s’affirme par une personnalité unique en son genre, jonglant aussi bien entre le genre évangélique que le rock dans toute son euphorie.

Innovation musicale

De visu, cette personnalité se perçoit d’entrée chez Roova qui ces dernières années entame pas à pas une carrière assez riche en rencontres. Il compte d’ailleurs parmi les fers de lance du projet « Salama fa mahia » qui a tant fait parler de lui la semaine passée.

Roova d’affirmer « C’est un projet qui me tient parti­culièrement à cœur et j’ai d’ailleurs eu largement le temps d’y penser en ces temps difficiles. Le fait est qu’actuellement il faut toujours proposer quelque chose de nouveau pour se démarquer, ainsi l’idée d’un rock plus entrainant et disco donc m’est venue ». Le chanteur de rajouter qu’il concocte déjà un double album en ode à ce nouveau projet qui l’inspire une grande vague d’innova tion musicale. Conquérant de bout en bout, Roova nous réserve un concept assez anodin selon ses dires, mais qui, si le charme du disco des années 70 s’y colle parfaitement, promet de nous amuser. Le chanteur et son groupe étant déjà apprécié pour ses compositions festives à l’image de son titre « Araraoty ihany » qui vient récemment de sortir. En attendant, nul doute qu’on sera surpris de voir les vestes et pantalons de cuir s’illuminer aux éclats d’une boule disco pour ses futurs concerts. Ceci-dit, même s’il se rapproche plus du style d’Elvis Presley à son époque, on se rappelle également d’un fameux Bala fomanga, qui nous proposait déjà un rock se rapprochant aussi du disco.