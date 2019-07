Transport aérien – Des perturbations sur les vols long-courriers

Des interventions techniques sont imposées sur les deux aéronefs Airbus utilisés par Air Madagascar. Le programme des vols est ainsi agité.

Tracas. Les passagers sur les vols à destination de Paris et vers Antananarivo en provenance de la capitale française devront s’armer de patience. Des importantes modifications dans le programme de vols ont marqué le week-end et encore notamment ce jour. Les Airbus A340 et les Boeing 737 subissent des interventions techniques suite à une directive de l’Autorité de l’aviation civile européenne (EASA). Cette autorité exige que toutes les compagnies exploitant ces types d’appareils procèdent à une intervention technique obligatoire. Les équipes techniques sont ainsi présentées par la compagnie nationale, déjà en exécution de ces travaux.

La durée encore nécessaire à l’intervention technique, par contre, n’a pas été indiquée. Pour l’heure, la compagnie fait savoir que les perturbations n’auront touché que les vols de samedi et dimanche derniers et aujourd’hui, lundi 1er juillet. « Air Mada­gascar se voit contraint de réajuster le programme de ses vols pour les jours à venir, durant le temps nécessaire à l’intervention technique », informe la compagnie.

Comme alternative, Air Madagascar affrète un Airbus A380 auprès de la compagnie Hifly dont le coût n’a pas été communiqué. Les deux Airbus A340 loués depuis 2012 à Air France coûtent 500 000 dollars par mois à la compagnie nationale.

Stratégique

Samedi dernier, le vol MD O51 Paris-Antananarivo a été reporté pour un vol à 15h 10, hier. Le MD 050 Antananarivo-Paris d’hier par contre a été maintenu. Mais le vol MD053 au départ de Paris a été annulé et les passagers ont dû attendre le vol MD051 avec un départ retardé. Un vol opéré avec l’A380. Dans le programme d’hier toujours, les passagers ont été répartis sur deux vols. La deuxième partie ne part que ce jour à 21h. Les autres vols MD051 au départ de Paris ce jour et le MD050 à destination de Paris sont maintenus, mais ce dernier sera opéré par l’Airbus A380. Bien qu’Air Madagascar, avec Air Austral, son partenaire stratégique, sans qui cet affrètement d’un appareil auprès d’une autre compagnie, n’aurait été possible, tentent de rassurer les passagers, les critiques sur ces perturbations fusent de toute part.

« Fallait-il que ces interventions techniques se fassent en ce début de la haute saison », se demandent les uns.

« Alors qu’Air Madagascar veut assurer un vol presque quotidien sur cette ligne en cette haute saison, la stratégie s’annonce inopportune », avancent les autres.

Beaucoup de passagers exigent par ailleurs, une meilleure qualité de service de la part du personnel Air Madagascar-Air Austral, notamment ceux qui travail­lent à l’aéroport de Roissy qui manquent d’informer en cas de retard ou de modifications d’horaires de vols. « Des fois, aucun des représentants des deux compagnies n’est sur place pour fournir des renseignements et nous sommes obligés d’être très patients à l’aéroport », déplorent des passagers.