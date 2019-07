Tennis – circuit mondial junior u18 grade 5 d’antanarivo etape 2 – Toky Ranaivo s’offre un troisième sacre

Madagascar a brillé avec le succès de Toky Ranaivo en simple et en double à Ilafy. Il prévoit d’enchainer avec des tournois du Circuit mondial U18.

Une confirmation. Toky Ranaivo, vice-cham­pion d’Afrique 2019 chez les U16, et 423e mondial chez les juniors, a décroché son troisième titre dans le circuit mondial des juniors.

Après un premier sacre à Nairobi en 2018, puis un second à Antananarivo sur les courts du Club olympique de Tananarive (COT) le 23 juin, Toky Ranaivo s’est adjugé un troisième succès samedi, toujours au COT.

En finale de la seconde étape du Circuit mondial juniors U18 grade 5 à Antananarivo, il s’est imposé devant le Britannique Luka Petrovic en deux petits sets (6/4 6/1). Une rencontre assez équilibrée au premier set et qui a tourné très vite à l’avantage du Malgache.

« J’ai su me montrer solide sur les points importants. Ce n’est jamais facile de jouer une finale de ce genre, mais je suis assez content que mon périple à Madagascar s’est résumé sur deux francs succès. Maintenant, je vais m’entrainer et me préparer pour jouer des tournois du circuit mondial juniors grade 4 et grade 3 en Afrique du Sud et au Zimbabwe dans deux semaines », explique Toky Ranaivo.

Victoire russe

En gagnant deux tournois du grade 5 du Circuit mondial juniors, il a décroché trente points qui vont lui permettre de se placer au moins dans le top 350 du classement mondial.

Chez les filles, la Russe Lisina Vasilisa s’est imposée devant sa compatriote Ekaterina Leksina en trois sets (6/1 4/6 6/3). La meilleure Malgache du tournoi, Narindra Ranaivo, s’est arrêtée en demi-finale.

Dans l’épreuve du double, Toky Ranaivo et Luka Petrovic sont aussi sacrés champions. Ils ont dominé les Français Samy Prot et Andrea Tiburzio (6/3 6/1). Chez les filles, on a eu droit à une finale 100% française. Constance Levivier et Jenny Lim s’étant imposées devant Charlotte Florent et Téa Zivic (1/6 6/3 10/1).

Le rideau est donc tombé sur les deux tournois du Circuit mondial juniors d’Antananarivo que la Fédé­ration Malagasy de Tennis (FMT) a pu organiser avec le concours du COT et de ses sponsors. « Notre objectif, en organisant des tournois internationaux à domicile, est de donner la scène à nos joueurs. En 2020 et en insistant auprès de la FMT, nous espérons accueillir beaucoup plus de tournois internationaux », spécifie Stéphane Rakoton­drainibe, président de la FMT. Celle-ci enchainera, à partir du 22 juillet, avec le championnat de Madagascar qui se tiendra toujours sur les courts du COT à Ilafy.

Ombre au tableau, aucun représentant du ministère de la Jeunesse et des sports, n’a honoré de sa présence cette compétition d’envergure internationale.