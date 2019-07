Procédure Douanière – Le sort de GasyNet encore inconnu

Le contrat du prestataire assurant l’automatisation du processus douanier, GasyNet a expiré depuis le mois de décembre. La société travaille ainsi depuis sous forme de contrat exceptionnel. « Ce genre d’activités ne peut s’arrêter du jour au lendemain vu son poids trop important dans l’économie du pays. La mise en place de cette société est issue du partenariat entre le gouvernement malgache et la Société générale de surveillance (SGS). Le sort de GasyNet ne sera ainsi connu qu’à l’issue de la prochaine réunion du Conseil d’administration de la SGS et la partie malgache », explique le directeur général des Douanes, Ernest Lainkana Zafivanona. Ce Conseil d’administration est indiqué, se tenir ce mois.

GasyNet, société de droit malgache, a été créée en 2007 afin de mettre en place la plateforme informatique Tradenet, et afin d’assurer le déploiement d’autres outils tels les scanners ou encore le guichet unique de dédouanement. « La direction de la Douane ne statue pas sur la continuité ou non du partenariat car c’est un choix et une politique gouvernementale.

La Douane ne peut qu’émettre des états des lieux et des avis techniques. De notre côté, le partenariat a été plutôt concluant », ajoute le directeur général des Douanes. GasyNet a, en effet, contribué à l’allègement significatif de la procédure douanière avec un système d’interface informatique.