Nicolas dupuis – « Je suis fier de mes joueurs »

Forcément, Nicolas Dupuis est très content, après la victoire face au Nigéria. « Très sincèrement, merci à mes joueurs qui me rendent fiers et rendent fiers le peuple malgache. Je suis fier d’eux. C’est un exploit pour nous que de battre une telle équipe. Il y a une semaine, on prenait notre premier point, jeudi on prenait notre première victoire et aujourd’hui, on gagne contre le Nigéria. Je suis très heureux », s’ exclame-t-il en conférence de presse d’après-match. Questionné sur les Barea, le sélectionneur des Super Eagles, Gernot Rohr, n’a pas tari d’éloges : « Sur cette lancée, Madagascar peut aller loin. Quand vous battez le Nigéria, vous pouvez nourrir l’espoir d’aller loin. Il va falloir beaucoup de fraîcheur pour la phase à élimination directe. Mais je pense que les Barea sont capables de le faire. »

Madagascar sera donc au rendez-vous des huitièmes de finale, le weekend prochain. « On est monté crescendo dans la valeur des équipes qu’on a affrontées et dans nos prestations. Mes joueurs sont de plus en plus concentrés. J’ai toujours aligné les mêmes joueurs et ça pourrait poser problème. Mais notre problème majeur sera la suspension de Marco. Je voulais tellement faire plaisir au peuple, en ralliant les huitièmes de finale. Mais d’un autre côté, on a usé les organismes », souligne Dupuis à propos de l’accumulation de la fatigue et de la suspension de Marco.