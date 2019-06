Huitième de finale – Andry Rajoelina viendra en Egypte

« Je serai là pour votre prochain match ». Voilà ce qu’a affirmé Andry Rajoelina, hier soir, quand il est entré en communication directe avec les Barea à leur arrivée à l’hôtel Hilton d’Alexandrie, via le portable du ministre de la Jeunesse et des sports. Le Président de la République a d’abord félicité les joueurs, pour leur belle victoire face au Nigéria et leur qualification retentissante pour les huitièmes de finale de la CAN. Par la suite, il a annoncé sa prochaine venue en Egypte, pour la prochaine sortie de la sélection. Madagascar disputera son huitième de finale, dimanche prochain. La rencontre se jouera toujours à l’Alexandria Stadium. Pour l’instant, on attend encore le nom de son futur adversaire pour ce début de la phase à élimination directe.