Homme du match – Carolus reçoit le trophée MOTM

Buteur pour la deuxième fois dans cette CAN, Carolus a été élu homme du match, à l’issue de la rencontre entre Madagascar et le Nigéria. Une juste récompense pour celui qui a inscrit le but du break, face aux Super Eagles. Après avoir reçu son trophée, l’attaquant de l’Adalh a tenu à remercier les siens. « Merci à notre équipe pour sa performance. Le Nigéria, ce n’est pas rien, c’est un grand pays de football. Mais on n’a pas regardé l’équipe d’en face. On a surtout joué notre football et on est très content », lance-t-il. Voilà donc Madagascar qualifié pour les huitièmes de finale, pour sa toute première participation à la phase finale de la CAN. « Aujourd’hui, on a battu une très bonne équipe. Pour le futur, on espère qu’on ira le plus loin possible », rajoute-t-il.