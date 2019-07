Groupe B – Les Barea renversent les Super Eagles

Madagascar s’est assuré définitivement d’une place en huitièmes de finale, en terminant premier du groupe B, à la suite de son succès sur le Nigéria hier soir.

Une victoire, pas seulement. Un véritable exploit, oui ! Les Barea ont renversé le mur nigérian qui s’est présenté devant eux, hier soir à l’Alexandria Stadium. Peu de pays africains peuvent se vanter d’avoir le Nigéria, ancien triple-vainqueur de la CAN et mondialiste en 2018, à leurs tableaux de chasse. Madagascar fait désormais partie de ce cercle fermé. Ce succès lui permet de terminer en tête de sa poule, en étant invaincu, et de continuer sa superbe épopée dans cette édition 2019.

C’est avec le même onze, lors des deux précédentes sorties, que les Barea ont débuté la rencontre. Et ce, malgré la menace de suspension sur quatre éléments, à savoir Métanire, Mombris, Marco et Amada. En face, le Nigéria a mis au repos cinq de ses cadres. Et cela s’est ressenti sur le terrain, avec des passes approximatives et des relances hasardeuses. Justement, c’est sur une mauvaise passe en retrait, que Bôlida a ouvert la marque. Il a intercepté le cuir à l’entrée de la surface, avant de dribbler le gardien adverse (13e, 1-0).

Mené au score pour la première fois dans cette CAN, par la suite le Nigéria a mis le pied sur le ballon, pour essayer de revenir. Agressifs et solides dans les duels, les Super Eagles ont failli égaliser à la demi-heure de jeu. Sauf que Musa a été rattrapé par les défenseurs malgaches, alors qu’il avait réussi à passer Melvin, le portier malgache. Ce fut la seule véritable occasion nigériane de la première période. Une première mi-temps conclue sur le score d’un but à zéro.

Coup franc de Carolus

À la pause, la Grande île était virtuellement en tête du groupe B. Et elle a conforté sa position dès la reprise, grâce à un coup franc de Carolus. Déviée par le mur, sa frappe de 25m a trompé Ezenwa (53e, 2-0). Jamais les Super Eagles ne réussiront à combler ce retard de deux longueurs, surtout avec des Barea impériaux en défense et à la récupération, Bapasy et Anicet en premiers.

Avec ce succès, Madagascar s’assure de la première place du groupe B. Son futur adversaire sera le meilleur « troisième » des poules A, C ou D, soit respectivement, l’Ouganda ou le Zimbabwe, le Sénégal ou le Kenya, la Côte d’Ivoire ou l’Afrique du Sud.