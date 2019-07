Courrier des lecteurs – Alefa Madagasikara salue la promulgation de la loi sur les avoirs illicites

par Alefa Madagasikara – Association citoyenne depuis 2003 – La Carrière Mangarivotra – Mahajanga

ALEFA Madagasikara salue la promulgation de la loi sur la confiscation des avoirs illicites et ce, en dépit de l’allègement du texte définitif. Cette étape constitue, malgré tout, un pas positif dans la lutte contre la corruption à Madagascar. Les vrais investisseurs, c’est-à-dire ceux qui n’ont pas d’avoirs illicites, sont, désormais, un peu plus rassurés grâce à cette mesure qu’ils ont souhaitée et qui contribue à l’assainissement du climat des affaires à Madagascar. Cette loi doit maintenant faire l’objet d’une application rapide pour ne pas demeurer théorique.

Alefa Madagasikara encourage les dirigeants malgaches dans leurs efforts de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption car beaucoup reste à faire, entre autres: l’augmentation des moyens budgétaires de lutte anti-corruption, le renforcement de l’indépendance de la justice, l’interpellation des «gros poissons» (dixit Président Kagame), la transparence budgétaire, le renforcement des procédures de passation de marchés publics afin d’éviter les favoritismes, l’adhésion au forum d’échanges d’informations fiscales de l’OCDE et la réalisation des mesures demandées par l’ITIE et le CITES,

Alefa Madagasikara tient également à féliciter l’ensemble des organisations de la société civile pour leur mobilisation en faveur de cette loi. Notre conviction est que seul un effort sans relâche de l’ensemble des organi­sations citoyennes pourra susciter cette fameuse volonté politique tant espérée pour lutter contre la corruption.

Alefa Madagasikara ose espérer que la promulgation de cette loi sur les avoirs illicites est un début de réelle considération de la Société Civile malgache et non une démarche destinée uniquement à satisfaire les conditionnalités des partenaires techniques et financiers. Les voix des citoyens malgaches actifs doivent compter autant sinon plus que celles des institutions étrangères.

Alefa Madagasikara remercie la société civile et la presse pour leur contribution dans cette initiative.