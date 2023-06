SPECTACLE – « Moulin rouge », une comédie musicale passionnante

Un show de couleurs, danses, chants, théâtres et un feu d’artifice, tout cela sera mis en scène les 8 et 9 juin prochains. Un événement inédit intitulé « Moulin rouge » se tiendra à l’Institut Français de Madagascar à Analakely. À partir de 19 heures, les passionnés de comédie musicale seront au rendez-vous. En moyenne, le spectacle durera deux heures. Une troupe de jeunes talentueux malgaches issus de Stand’AR et conduite par Antsa Ramakavelo jouera dans la comédie musicale. « Moulin rouge » est un extrait racontant l’histoire tragique d’un amour impossible entre un jeune poète sans fortune et une courtisane et star du Moulin rouge. D’après Antsa Ramakavelo, chef de projet Moulin Rouge Stand’AR : « Avec l’organisation, on essayera au maximum de se rapprocher du film Moulin rouge. Tout en utilisant des décors de Paris pendant les années 1900. À travers le spectacle on fera voyager le public pour éveiller des souvenirs. » Les chansons des Queen, Madonna, Elton John, David Bowie et d’autres artistes résonneront pendant le show à Analakely. Le spectacle est organisé par le Rotary Club Antananarivo Mahamasina en vue d’aider les élèves défavorisés des classes ASAMA ou Action Sociale d’Appoint pour Malgaches Adolescents. Les organisateurs annoncent déjà la tenue d’une autre comédie musicale, toujours dans les locaux de l’IFM Analakely au mois d’octobre prochain.