Rendez-vous le 6 juin

La séance de restitution de la session d’échanges de représentants de partis politiques s’est tenue hier, au siège de la Friedrich-Ebert Stiftung (FES), à Ankadifotsy. La confection d’un code de bonne conduite des partis politiques est l’objet de ces échanges et du rendez-vous d’hier. Selon les explications, il s’agit essentiellement d’un acte voulant retranscrire les valeurs morales et éthiques que doivent avoir et appliquer les acteurs politiques. Une séance de présentation à la presse et à la société civile est prévue le 6 juin.