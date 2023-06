REFONTE DE LA LISTE ÉLECTORALE – Un peu plus de dix millions d’électeurs inscrits provisoirement

Les jeux sont faits. La période de recensement et d’inscription sur la liste électorale, dans le cadre de sa refonte, est définitivement close. à l’issue de la dernière journée, hier, la Commission électorale nationale indépendante (CENI), a enregistré 10.358.575 électeurs inscrits. Une information publiée par la télévision publique TVM. Selon les explications, ce chiffre devrait être revu à la hausse dans les prochains jours. “Les Commissions locales de recensement électoral (CLRE), sont en pleine collecte des carnets de recensement au niveau des Fokontany”, explique la CENI. La Com­mission électorale se donne jusqu’au 4 juin pour la retranscription de ces informations manuscrites, pour les insérer dans sa base de données. Les chiffres publiés par la TVM indiquent par ailleurs que c’est le district de Befandriana Avaratra qui enregistre le plus haut taux d’inscription. Le plus faible taux d’inscription est du côté du district d’Antananarivo II, avec moins de 60%. De prime abord, il faudra attendre la semaine prochaine pour avoir une idée du total des inscrits au sein de la liste électorale. Ce ne sera encore qu’un chiffre provisoire également. La CENI devra en effet procéder au toilettage de la liste. Faire les dédoublonnages.Selon la Commission électorale toujours, la refonte proprement dite sera définitivement bouclée le 10 juin. La liste devra ensuite être retournée auprès des Fokontany pour affichage, permettant la vérification par les électeurs. En cas d’absence ou d’omission, les électeurs disposent d’un délai de 20 ou de 10 jours, selon le cas, pour faire des réclamations. Le cas échéant, ils peuvent saisir le tribunal de première instance par simple lettre ou une déclaration.