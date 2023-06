LUTTE CONTRE LA CORRUPTION – Quatre fonctionnaires laïcs FJKM nominés

Un accord de coopération sur le projet de lutte contre la corruption, dénommé Laika Mandà Kolikoly ou Lamako, a été signé en 2018, entre le Bureau indépendant anticorruption (Bianco) et la branche des associations laïques (Sampana Laika ou SFL/FJKM). La première promotion Lamako, composée de hauts dirigeants issus de la FJKM, a été présentée officiellement au public. Ils ont été choisis après des enquêtes effectuées par le comité de sélection. « Les quatre fonctionnaires choisis ont répondu aux critères de sélection. Ils devaient être, entre autres, de hauts dirigeants. Un comité a procédé aux enquêtes et sélection. La FJKM est celle qui est retenue pour le projet », explique le directeur régional du Bianco de Mahajanga, le colonel Ruffin Sambany. Il s’agit du préfet de Mahajanga, Lahinaina Fitiavana Ravelomahay, du procureur général au sein du Pôle anti-corruption (PAC) de Mahajanga, Mamy Ranorine, du directeur du Centre hospitaliers universitaire (CHU) d’Androva, le Pr Diavolana Randrianarimanana, et du coordonnateur régional de l’Agence des Transports terrestres (ATT) de Mahajanga, Toky Rahaingo, sont ainsi les laïcs considérés comme modèle dans la lutte ou rejet contre la corruption à Mahajanga. La remise des certificats aux nominés s’est déroulée au temple FJKM Ziona vaovao, le vendredi 19 mai, au cours d’une cérémonie présidée par le président synodal, le pasteur Josoa Gabriel Randriamampianina, et le directeur du Bianco de Mahajanga, Ruffin Sambany, La branche territoriale du Bianco à Mahajanga est la première dans tout Madagascar à effectuer la sélection, pour le projet. Celui-ci vise le courage de rejeter a corruption, la mobilisation de tous les citoyens face à la corruption, car ce n’est pas l’affaire des seuls chrétiens De nombreuses tâches sont encore à réaliser dans le cadre de la coopération entre les deux parties. Entre autres, l’élaboration d’un plan de travail, la mise en place d’un comité pour établir et pour désigner les personnes qui recevront l’insigne Lamako. Et surtout la vulgarisation des informations par internet sur le projet Lamako qui touche principalement les fonctionnaires FJKM défendant la vérité et l’intégrité.