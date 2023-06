LITTÉRATURE – Célébration du centenaire du poète Rado

Rado, le poète mythique malgache célèbre son centenaire, en cette année 2023. À cette occasion, une cérémonie officielle a été organisée mardi dernier dans la salle « Rado » à la Bibliothèque nationale à Anosy.

Depuis le 30 mai jusqu’au 30 juin, une exposition du poète aux multiples facettes est à l’honneur dans la salle « Trano sary Rado » à Anosy. Car Rado se découvre à travers diverses œuvres, photos, toiles, vidéos, et autres documents. Le grand homme est un artiste complet, à la fois poète, journaliste, peintre, écrivain, musicien, un « mpikabary », … « Dinitra », « Vonikazo adaladala », « Zo », « Sedra » font partie des dizaines de poèmes écrits par Rado. Pour marquer la centenaire de l’homme des lettres, la ministre de la Culture et de la Communication, Lalatiana Rakotondrazafy a annoncé dans son discours la sortie du livre « Hiram-bavaka ». Une œuvre du poète qu’il souhaitait publier en 1993 d’après son fils Andry Andriamanantena. Selon toujours, Lalatiana Rakotondrazafy, le ministère prendra en charge la publication de cette œuvre. Henri Ratsimbazafy et Fara Andriamanjato ont rendu un hommage à ce grand poète malgache en faisant des éloges et en chantant des chansons, écrites par Rado, telles que : « Satriko ho lazaina anao », « Fony nisy ianao ».

Qui est Rado ?

Georges Andriamanantena est connu de tous à travers son pseudo de poète, Rado. Le nom d’artiste qu’il porte est tiré du proverbe malgache « Voahangy mitoham-bolamena, raha misaraka tsy ampy ho rado ». Georges Andriamanantena est né le 1er octobre 1923 à Ambohipotsy Antananarivo. Avec son épouse Edwige Ravololona, le couple a eu 4 filles et 2 garçons, 16 petits-enfants et 23 arrières petits-enfants. Le poète célèbre a rendu l’âme le 15 septembre 2008 et a été enseveli dans le tombeau familial qui se trouve à Anjanahary. Toujours dans le cadre de la célébration du centenaire de Georges Andriamanantena, une autre exposition est organisée par le ministère de tutelle au sein du Trano sary à Ambohidahy, pendant le mois de juin.