HERY RAJAONARIMAMPIANINA – «Nous n’avons pas peur des élections»

Le parti HVM a célébré ses 9 ans, hier. La première fête d’anniversaire de cette formation politique, à Madagascar, à laquelle participe son chef de file, Hery Rajaonarimampianina.

Propre, lé­ga­le, transparente, crédible et acceptée de tous, inclusive. Tels sont les critères d’une élection, voulue par le parti “Hery vaovao ho an’i Mada­gasikara” (HVM). Des critères affirmés par son chef de file, Hery Rajaonarimam­pi­anina, hier, au siège de cette formation politique, à Andraharo. Les Bleus ont célébré leur neuvième anniversaire, hier. L’occasion pour l’ancien président de la République de tenir un discours. Une longue allocution, sur un ton profes­soral, qui rappelle ses années aux manettes de l’Etat. Un discours pour motiver ses troupes. Une prise de parole, également pour lancer quelques punchlines à l’endroit de ses adversaires politiques et s’exprimer sur les sujets d’actualité, notamment, l’élection présidentielle. “Nous tenons à rassurer les esprits. Nous n’avons pas peur des élections, puisque nous respectons la démocratie”, déclare ainsi Hery Rajaonari­mampianina. Selon ses dires, ces élections, en référence visiblement à la prochaine élection présidentielle, “doivent cependant être propres, transparentes, acceptées de tous, légales et inclusives”.

Une stratégie

Sur les vraies-fausses intentions de mettre en place une Transition avant la course à la magistrature suprême, l’ancien Chef d’État assène qu’il s’agit d’une stratégie “d’individus qui ont peur de ne pas pouvoir rester au pouvoir, ou de ne pas pouvoir y accéder”. La célébration des 9 ans du HVM, hier, a aussi été l’occasion pour l’ancien locataire d’Iavoloha de mobiliser ses ouailles. “Il ne faut pas avoir peur de vouloir conquérir le pouvoir. C’est le propre de la politique”, soutient-il. Hery Rajaonarimam­pi­anina demande ainsi aux Bleus de prêcher “les valeurs et le programme”, de leur parti à travers tout le pays. Mettant en avant, “le changement qui commence par soi-même et ensuite le pays”, il demande aux membres du HVM “de susciter l’espoir chez nos compatriotes”, et conclut, “osons le changement et changeons la situation du pays”.