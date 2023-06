ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES – Poursuite des consultations sur le pacte industriel

Recueillir le maximum d’avis. C’est l’objectif du ministère de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation dans le processus d’élaboration du pacte industriel. Hier, c’était au tour des présidents de toutes les Chambres de commerce et de l’industrie dans tout Mada­gascar d’assister à une réunion d’information avec le ministre Edgard Razafindravahy et son staff sur les étapes à suivre dans l’élaboration de ce pacte. « L’idée consiste à recueillir le maximum d’avis jusqu’à la tenue de l’atelier de validation du texte sur ce pacte industriel qui devrait se tenir à la fin du mois de juin. Nous allons donc mener des consultations le plus vaste possible aussi bien au niveau sectoriel que géographique pour récolter les propositions », explique Christian Rasoamanana, conseiller du ministre de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation. Le pacte de l’industria­lisation est un projet de loi baptisé également loi de program­­mation industrielle qui devrait garantir la continuité de la politique de développement industriel malgré l’alternance politique. Selon les explications de Christian Rasoamanana, il devrait définir les orientations majeures de la politique de l’industrialisation. Dans chaque orientation devront ensuite être fixés les engagements de chacun, aussi bien l’Etat que les industriels. « L’objectif consiste à prévoir également des sanctions en cas de manquement de chaque partie aux engagements », précise notre interlocuteur. Pour en revenir à la réunion d’hier, les Chambres de commerce qui sont présentes dans presque toutes les régions du pays, constituent d’excellentes antennes pour vulgariser les objectifs du pacte industriel à la base et susciter l’implication de la plus grande majorité des membres à son processus d’élaboration. Selon Christian Rasoamanana, la rencontre d’hier qui a vu la participation de tous les présidents nouvellement élus était une grande première au MICC.