Une deuxième journée cruciale. L’avenir des porte-fanions de Madagascar qui disputent actuellement la Coupe du monde de basketball 3×3, dépendra des résultats de leurs matchs de poule de ce soir. La compétition se joue jusqu’au 4 juin à Vienne, en Autriche. Héritant de la poule A avec la Serbie, championne du monde en titre et numéro un mondial, la France au huitième rang mondial, l’Allemagne au numéro dix et le Brésil à la 18e place mondiale, Madagas­car, le petit poucet de tous et qui occupe la vingtième place sur les vingt pays participants, ne pèse pas lourd. Pour défendre les couleurs nationales, le staff technique de la Fédération malgache de basketball (FMBB) met sa confiance aux quatre garçons qui ont ravi le titre de champion d’Afri­que l’année passée. Dans un souci d’obtenir de bons résultats, la FMBB n’a pas lésiné sur les moyens en envoyant les quatre Ankoay se perfectionner en Serbie pour relever leur niveau technique.

Du mental

Battu d’entrée par la Serbie sur le score de 21 à 9, et surclassée par l’Allemagne (20-16) lors de la première journée, Madagascar doit affronter le Brésil puis la France ce soir. Un grand défi qui déterminera l’avenir de nos Ankoay. Ils risquent gros car, en cas d’une nouvelle déconvenue, nos Ankoay diront adieu à leur première Coupe du monde. Pour jouer une compétition au niveau mondial, il faut qu’une équipe soit performante sur tous les plans. « Les garçons Ankoay de Madagascar ont montré un beau niveau de basketball dans sa globalité. Dès qu’ils ont été menés au score, ils ont perdu leur confiance en mélangeant vitesse et précipitation. Dans leurs prochains matchs, ils doivent bien préparer leur attaque depuis l’extérieur vers l’intérieur », confie Ndranto Rakotonanahary, coach de MB2All. Ce dernier poursuit: « Pour affronter le Brésil puis la France, il faut éviter de commettre des fautes et des erreurs inutiles. Elly et Livio doivent chercher des angles de tir. Jouer la Coupe du monde est déjà une belle expérience, et il faut jouer sans pression. » Julien Chaignot, head coach de COSPN, a, pour sa part, expliqué que « jouer la Coupe du monde, c’est déjà un bonus. Mais chez les Ankoay, c’est le mental qui fait défaut. Ils ont entamé d’entrée la compétition contre le champion du monde et, mentalement, ce n’est pas facile. Pour la suite, il faut prendre plus de plaisir en jouant. Qu’ils se lâchent et apprécient le bon moment », conclut-il. Madagascar occupe actuellement la cinquième place de la poule A, la France étant quatrième, l’Allemagne troisième, le Brésil deuxième et la Serbie se place au premier rang. L’équipe qui termine première de son groupe, se qualifie directement pour les quarts de finale, les deuxièmes et troisièmes doivent passer par les huitièmes de finale (samedi). Les demi-finales, le match pour le bronze et la finale se dérouleront dimanche.

Calendrier du jeudi 1er juin 2023

19h 40: Brésil contre Madagascar

23h 05: France contre Madagascar