Transport – Les réservations affluent

Au lendemain de l’annonce de la réouverture des régions fermées et de la reprise des activités des coopératives des zones nationales, les réservations affluent dans les coopératives. « Le téléphone n’a cessé de sonner depuis ce matin, pour réserver des places. D’autres sont venus, directement, à notre guichet. Cinq véhicules qui partent pour Mahajanga, sont déjà pleins, pour samedi », affirme le responsable d’une coopérative. « Nous avons déjà reçu des réservations, ce jour (ndlr : hier), mais on ne les a pas confirmées, car il n’y a pas de véhicules à Toamasina, pour le moment. La plupart des véhicules se trouvent à Antananarivo, on préfère attendre un peu pour voir l’avancement de la situation », indique le responsable d’une coopérative à Toamasina.

Ces personnes qui ont fait de la réservation sont, pour la plupart, des étudiants. Ils vont rejoindre leur campus universitaire, les études universitaires reprennent cette semaine. Mais il y a aussi des commerçants dont les activités ont été suspendues, par cette deuxième vague de l’épidémie à coronavirus. Les régions touchées par la propagation du coronavirus ont été fermées, pour réduire le risque de transport du virus dans d’autres régions.

La reprise des activités pour les transporteurs des zones nationales et des zones régionales, se fera sous certaines conditions. Eux et leurs voyageurs doivent porter un masque, tout au long du voyage. Chaque véhicule doit passer à la désinfection, avant le départ et après l’arrivée. Ils devront enregistrer le nom de chaque passager, leur adresse et d’autres informations sur elles, dans un manifold. Ces informations faciliteront le suivi de chaque passager, si jamais, parmi les voyageurs, il y a des porteurs du virus de Covid-19. Le chef d’État, Andry Rajoelina, prévient que si ces dispositions ne sont pas appliquées, le transporteur pourra encourir des sanctions. « Des éléments de force de l’ordre seront mobilisés pour contrôler ces mesures. Le transporteur risque d’être suspendu, s’il bafoue les règles», avait annoncé le président de la République, dimanche.

Le ministère de la Santé publique et l’Agence de transport terrestre vont former ces transporteurs sur ces mesures sanitaires, avant le jour de la réouverture effective des gares routières, prévu pour vendredi.