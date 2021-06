Ressources halieutiques – Les crabes de Morombe disparaissent

Les pêcheurs, dont le plus grand nombre se trouve sur le littoral nord-ouest de la région Atsimo Andrefana, se plaignent. « Il n’y a plus de crabes. La taille minimum autorisée à la capture est de 11cm alors que nous ne trouvons plus que des petits crabes, allant jusqu’à 8 ou 6 cm » explique l’un d’eux. « Les crabes de grande taille ne se trouvent plus dans les mangroves ou les rochers comme ce qui s’est passé il y a quelques années. Ces crustacés ont migré au large ou vers les grandes embouchures. Nos pêcheurs n’ont pas les moyens de les cueillir en bateau ou avec un autre engin de pêche. Ils marchent dans les eaux de mangroves pour les cueillir à l’aide de crochets » détaille Adolphe Faralahy, collecteur.

De novembre à mai, un pêcheur arrive à capturer dix kilos de crabes par jour en moyenne. Mais actuellement, s’ils peuvent trouver deux kilos, c’est déjà une grande chance. A partir de ce mois jusqu’en septembre, ils obtiennent à peine quatre ou cinq kilos par pêcheur. Au début du mois de mai, une grande société de collecte et d’exportation de crabes a été sanctionnée car une tonne de crabes en phase d’exportation a été déclarée par les autorités, ne respectant pas les normes. La taille des crustacés était inférieure à 11cm. Les ressources tendent à disparaître et la situation des pêcheurs devient de plus en plus précaire avec l’ouverture déjà repoussée de la pêche pour cette campagne 2020-2021. La pandémie a également impacté la pêche car les sociétés étrangères ont suspendu les commandes.