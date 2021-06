Reprise des cours – Les parents et les élèves s’impatientent

Le retour à l’école est très attendu. La suspension des cours a été trop longue au goût des élèves, leur niveau risque de régresser s’ils ne rejoignent toujours pas l’école, cette semaine, selon d’autres parents. « Cela fait deux mois que mon enfant est resté à la maison et deux années scolaires consécutives que ses études sont incomplètes. Nous avons travaillé avec lui à la maison avec les devoirs récupérés à l’école, mais ce n’est pas fructueux. Il est impérieux qu’il retourne à l’école », témoigne Santatra Razafimalala, mère de famille.

Les parents sont bien conscients que le virus est toujours présent, mais cela ne les empêchera pas d’envoyer leurs enfants à l’école. « Je suis contente de cette reprise des cours. Il faudra juste que je donne des fortifiants à mes enfants, pour les protéger contre la maladie du coronavirus », lance Fy-Niaina Ramarosandratana, une autre mère de famille.

Dans les établissements scolaires publics, on attend les directives du ministère de l’Éducation nationale. Pour les classes d’examen, les élèves ont été séparés en deux classes, pour permettre le respect de la distanciation physique. Cette séparation des classes ne sera pas, certainement, possible, avec la rentrée de toutes les classes. Les infrastructures d’accueil, ainsi que les ressources humaines, sont limitées. Mais les mesures de prévention de la maladie du coronavirus ne doivent pas être négligées à l’école. Beaucoup d’élèves ont contracté la Covid-19 et l’ont transmise à leurs parents, au mois de février-mars, au début de la deuxième vague de la maladie à coronavirus