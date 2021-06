Judo – Cammpionnats du Monde : Trois judokas au Mondial de Budapest

La délégation malgache qui va participer au championnat du monde de judo à Budapest, capitale hongroise, du 6 au 13 juin, est depuis quelques jours à Nairobi au Kenya. Madagascar alignera trois combattants à ce mondial, dont le porte-drapeau malgache aux Jeux olympiques de Londres 2012, Fetra Ratsimiziva chez les -81kg garçons, et deux filles dans la catégorie des -63kg, Damiella Nomenjanahary et Aina Laura Rasoanaivo Razafy. Ces judokas viennent de disputer la 42e édition des championnats d’Afrique, dernière qualification continentale aux JO, du 20 au 23 mai à Dakar, Sénégal.

La délégation composée de deux judokates et du coach Mamy Randriamasinoro, attend pour l’heure le visa et ne quittera la capitale kenyane que vers le jeudi 3 juin à destination de Budapest. Fetra, de son côté, rentré à Toulouse et rejoindra le groupe le 6 juin. «Nous poursuivons la préparation en s’entraînant avec l’équipe kenyane» confie l’entraineur Mamy Randriamasi­noro. Médaillé de bronze du 41e championnat d’Afrique sur le sol malgache à la fin décembre 2020, Fetra a fait le meilleur parcours à la joute africaine à Dakar.

En position favorable

«Il était comme d’habitude très combatif, mais pas encore bien rétabli après une blessure car il venait de reprendre l’entrainement il y a un mois», explique le coach Mamy. «Il devrait aussi renforcer les techniques et la condition physique, l’endurance, la tactique avec préparation physique spécifique au judo à base de puissance», poursuit le technicien.

Fetra classé 6e en Afrique dans sa catégorie a déjà un pied à Tokyo grâce aux points engrangés lors de sa participation au Grand Prix de Budapest 2019 (84 pts), championnat du monde seniors 2019 (30 pts), Grand Slam de Paris 2020 (120 pts), Grand Slam Antalya 2021 (10pts) et au championnat d’Afrique seniors 2020 (350pts).

Damiella chez les -63kg atteignait les quarts. «Elle a une faiblesse mentalement alors qu’elle avait le potentiel de finir sur le podium», analyse l’entraineur. Et Laura dans la même catégorie dominait au début du combat par un wazari, mais son adversaire avait su profiter d’un mauvais placement des jambes. L’entraineur national reconnait que le niveau a été très élevé par rapport à la précédente édition sur le sol malgache.