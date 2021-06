Covid-19 – Deux CTC ferment leurs portes

Selon l’annonce du Président de la République, les deux CTC, à savoir les CTC Soamandrakizay et CTC Ankorondrano seront fermés. Les responsables au ministère de la Santé ont procédé progressivement à cette tâche. « Dans le cas de Soamandrakizay et d’Ankorondrano, le total des malades est de dix-sept, c’est pour cela qu’on va fermer ces 2 centres. 788 malades sont déjà passés au CTC Soamandrakizay dont 266 ont été transférés dans les hôpitaux. 180 sont maintenant totalement guéris et les autres sont encore en cours de traitement. Il n’y a plus que 10 malades actuellement au CTC Soamandrakizay et nous sommes dans le processus de transfert vers les autres CTC et hôpitaux », explique le Professeur Nicole Rakotoarison, responsable des centres de traitement Covid-19. Il y a d’abord le transfert des malades puis la désinfection des locaux et des matériels.