Besarety – Un arnaqueur à la poudre d’or arrêté

Fin de carrière. La police du troisième arrondis­sement, à Antaninandro, a mis un terme aux agissements d’un super escroc de 26 ans, le jeudi 27 mai.

Le jeune homme et ses coauteurs sont des spécialistes d’arnaque à la fausse poudre d’or. Ils ont déjà fait plusieurs victimes. Ils déambulent souvent au marché de Besarety où ils ciblent et abusent les crédules. Leur mode opératoire consiste à s’approcher d’eux et les attirer avec leur prétendue poudre d’or. Leur cible se laisse facilement tromper et achète le supposé métal précieux. Les filous disparaissent rapidement dès qu’ils reçoivent l’argent. Les victimes ont déposé plainte au commissariat d’Anta­ni­nandro.

La semaine passée, des patrouilleurs ont effectué à pied des rondes à Besarety. Ils ont remarqué les escrocs dans un labyrinthe du quartier. Selon eux, ils se partageaient la poudre d’or.

Les brigands se sont enfuis dès qu’ils ont vu les policiers. Un a été capturé, mais les autres ont échappé au coup de filet avec leurs produits synthétiques.

Cuisiné, le captif a fini par avouer lors de son interrogatoire. Il a cité ses compères qui sont maintenant recherchés.