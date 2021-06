BEPC – L’organisation de l’EPS remise aux DREN

Selon une note circulaire sortie le 25 mai dernier, l’organisation des épreuves d’éducation physique et sportive sera remise aux directions nationales de l’Education nationale dans les vingt-deux régions et en collaboration avec les CISCO. Les DREN sont ainsi en pleine préparation. Les épreuves d’EPS comportent trois épreuves, dont deux épreuves pratiques obligatoires et une épreuve orale facultative à titre de bonification.

Ainsi et selon la note, la première épreuve sera obligatoire. Il s’agit d’une course sur demi fond obligatoire de 600 m pour les filles et 800 m pour les garçons. Et l’épreuve sera notée sur 20. La deuxième épreuve sera également obligatoire, il s’agit d’un sport individuel mais il sera au choix des candidats. Elle sera notée sur 20. Et la dernière qui est facultative est un sport collectif choisi par le candidat. On procèdera à un examen oral sur cette matière. Et elle sera basée sur la connaissance générale. La date des épreuves sera fixée par chaque DREN et sera communiquée par le ministère central.