Antsiranana – Les rues se métamorphosent

Antsiranana est la plus grande ville du Nord, et le troisième port de la Grande île, et depuis 2004, le chef-lieu de la région Diana. Ses artères connaissent actuellement une transformation spectaculaire.

À l’instar d’autres régions, depuis la colonisation, la capitale du Nord est réputée par sa propreté et son urbanisme bien structuré, attirant des touristes nationaux et étrangers. Cependant, le mauvais état des infrastructures routières et la dégradation des chaussées ont terni la beauté de Diego, appellation habituelle de la ville. Néanmoins, depuis l’année passée, la réhabilitation des axes routiers a transformé l’aspect de la ville. Des artères de la ville d’Antsiranana prennent un nouveau visage. Une partie sort déjà du lot, depuis le début de l’année, d’autres sont en phase finale.

La métamorphose des rues de la ville est spectaculaire. Outre l’embellissement des quartiers, elles multiplient les déplacements en vélo, à pied et en transport en commun. La réhabilitation donne de la place aux piétons avec des trottoirs élargis et des petits commerces se multiplient en conséquence.

Frais réduits

Des coins isolés depuis des années sont actuellement accessibles en taxi-Baj. Selon les chauffeurs, les dépenses en carburant ont diminué ces derniers temps.

« Auparavant, nous avons payé 3 000 ariary en frais de taxi pour arriver dans notre quartier, maintenant les taximen ne nous demandent que 1 000 ariary », se réjouit une mère de famille de Lazaret-nord qui habite près de l’abattoir. De fait, quatre axes sont concernés par un financement du ministère de l’Aménagement du territoire et des travaux publics, et par les ressources internes propres Il s’agit précisément des travaux de réhabilitation des rues qui relient les ronds-points Galana-Lycée Mixte, le carrefour RN6-Mitabe, La batterie-rue Justin Bezara, la rue Monseigneur Courbet Villa Titanic.

Avec le trottoir et l’accotement, le coût total des travaux s’élève à plus de deux milliards six cents millions d’ariary. Et les travaux sont confiés à l’entreprise Sogea Satom, qui a également entrepris la route de la plage mythique de Ramena.

La capitale du Nord a de nombreux atouts et sait les mettre en valeur. Elle s’est déjà transformée et ce n’est pas fini. Le maire de la commune urbaine d’Antsiranana, Jean Luc Djaovojozara, a souligné que de nombreux chantiers vont prochainement démarrer ou se poursuivre pour renforcer l’attractivité de la ville, fruit de la collaboration de sa commune avec les partenaires et bailleurs.

En tout cas, la réfection des rues répond aux besoins des piétons, cyclistes, personnes à mobilité réduite, usagers du transport en commun, automobilistes, camionneurs, véhicules d’urgence, et ce, peu importe leur âge et leurs capacités. Mention particulière pour les jeunes rollers qui ont déjà investi l’espace urbain.