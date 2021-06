Ambohimangakely – Filatex dote les centres de santé de matelas

La prise en charge des patients hospitalisés dans le centre hospitalier de référence du district (CHRD) à Ambohimangakely et celui du centre de santé de base niveau II (CSBII) s’améliore. Ces formations sanitaires vont pouvoir accueillir plus de patients, de surcroît. Le groupe Filatex a remis vingt-trois matelas recouverts à la commune rurale d’Ambohimangakely, hier. Les centres de santé de la commune d’Ambohimangakely rencontrent un problème majeur dans la prise en charge des patients, car les matelas ne sont plus suffisants face aux besoins, avec une population qui augmente à un rythme effréné. La plupart de ces matelas utilisés étaient déjà usés. « Le maire d’Ambohimangakely, Thierry Radafindranaro, s’est rapproché du groupe Filatex, pour renflouer les matelas de ces centres de santé», rapporte le groupe Filatex, lors de la remise des matelas.

Cette entreprise citoyenne met une importance particulière à l’amélioration du système de santé du pays. Le groupe Filatex soutient le gouvernement malgache dans ses efforts d’améliorer le système de santé. Le développement durable de Madagascar passe par la bonne santé de ses citoyens.

Le groupe Filatex fidèle à ses engagements citoyens qui sont de mettre en avant la santé et l’éducation pour un développement inclusif et durable, a, dans la foulée, offert cinq grands portails à la commune, afin d’assurer la sécurité des écoles de la dite commune. C’est la énième fois que le Filatex fait des actions, en faveur de la commune d’Ambohimangakely. Il a financé la réhabilitation du jardin de l’îlot central du rondpoint Ambohimangakely, inauguré récemment.