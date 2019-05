Université catholique de Madagascar – Quatre-vingt-sept étudiants diplômés en sciences sociales

« Ce n’est pas seulement l’intelligence qui est valorisée mais la formation dans son intégralité », c’est le grand message véhiculé à l’occasion de la sortie de la 16e promotion appelée « llo » de l’université catholique de Madagascar Ambatoroka (UCM), hier. Quatre-vingt- quatre étudiants de la faculté des sciences sociales ont reçu leur diplôme de master II. Les étudiants sont expérimentés dans le domaine du droit public, du droit privé, de la science politique, de l’économie et gestion, des sciences sociales appliquées au développement. Cette réussite a été le fruit de cinq années de labeur.

En tant qu’université confessionnelle, la foi ne se sépare jamais de l’intelligence. Le major de cette promotion n’est pas celui qui a eu la meilleure note parmi les au­tres étudiants ; il a été choisi pour son assiduité, sa participation dans la vie de l’école selon un assistant de l’école. Ces étudiants continueront leurs études dans l’école doctorale. D’autres peuvent tout de suite intégrer le monde du travail. « Les étudiants de l’UCM font partie des plus sélectionnés dans les entreprises. Ils se débrouillent après leurs études. En troisième année, ils pratiquent des stages et certains sont appréciés par les chefs d’entreprise. Après leur cursus universitaire, ils sont tout de suite embauchés », explique un assistant. Les concours d’entrée à l’UCM sont effectués dans les cinq provinces, à savoir Mahajanga, Toamasina, Fianarantsoa, Antananarivo et avec Antsi­ranana cette année.