Rugby – Championnat scolaire – Le coup d’envoi à Toliara

C’est parti pour quatre mois de compétition dédiée aux jeunes. La première étape du championnat national de rugby scolaire version 2019, destiné aux équipes féminines U17 et masculines U15, baptisé désormais « Trophée Tsaradia », se tiendra samedi 1er et dimanche 2 juin à Toliara. Cette étape de zone sur l’axe côte du Saphir regroupant quatre régions, à savoir Atsimo-Andrefana, Anosy, Androy et Ihorombe, se déroulera ce week-end au stade Maitre Kira à Andaboly.

Le sommet national de rugby scolaire, co-organisé par le Malagasy Rugby et l’association Terres en Mêlées, est à sa troisième édition et ne prendra fin qu’en octobre. Cinq tournois de zone sont prévus durant cette période et les vingt-deux régions seront toutes concernées. La deuxième étape est programmée les 8 et 9 juin à Fiana­rantsoa, la troisième les 22 et 23 juin à Toamasina, la quatrième dans la capitale les 29 et 30 juin, et la cinquième à Ambanja les 13 et 14 juillet.