N1A – La GNBC gâtée

Mission accomplie. Deux succès en un, au championnat de Madagascar N1A première phase. Ce sommet national s’est déroulé au gymnase couvert d’Antsi­ranana, du 18 au 24 mai. La Gendarmerie nationale basketball club (GNBC) de Vakinankaratra termine première du groupe B et remporte également la coupe de la ligue.

Les gendarmes ont battu les policiers du Cospn, leader du groupe A et champion national en titre sur le score de 80 à 65 le vendredi 24 mai.

Hier à la caserne Philibert Ramarolahy à Betongolo, l’équipe a remis la coupe au Secrétaire d’État chargé de la gendarmerie nationale, le général Richard Ravalo­manana. « Nous sommes fiers de ces résultats. La GNBC a porté haut et a bien défendu les couleurs de la gendarmerie… », a mentionné le SEG.

Celui-ci a ainsi remis une prime de deux millions d’aria­ry à l’équipe pour marquer le succès.

« Les clubs en lice à la première phase ont presque le même niveau. Nous étions plutôt avantagés techniquement et physiquement. Nous étions aussi efficaces en défense », résume le coach Lova Raha­ridera à propos de la phase aller. « Nous allons reprendre la préparation pour la deuxième phase, le 1er juillet, où nous renforcerons la défense et l’attaque », a-t-il poursuivi.

Le championnat deu­xième phase est prévu du 31 août au 6 septembre, sauf changement. La ville qui l’abritera reste aussi à confirmer entre trois chefs-lieux de province, Antananarivo, Toamasina et Mahajanga. La GNBC veut bien rectifier son élimination dès les quarts de finale, l’année dernière, et remporter cette saison le titre national, voire représenter le pays à la Coupe des clubs champions de l’océan Indien et à l’Afro League.