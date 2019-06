Athlétisme – Championnats de Madagascar – Les athlètes d’Analamanga intouchables

Nette domination des athlètes d’Analamanga aux championnats de Madagascar toutes catégories. Cosfa a été sacré meilleur club.

La ligue d’athlétisme d’Ana­la­manga reste la meilleure ligue lors des championnats de Madagascar toutes catégories. Après trois jours de compétition-marathon, le sommet national a pris fin hier en fin d’après-midi. La ligue hôte a engrangé cinquante-sept médailles contre cinquante de l’année dernière.

Analamanga a remporté en tout vingt-quatre médailles d’or, vingt-et-deux d’argent et onze de bronze. Le Club omnisports des Forces Armées est élu meilleur club du championnat avec dix-neuf médailles dont onze en or, sept en argent et une en bronze. En plus des quinze ors à l’issue de la deuxième journée, Analamanga a gagné neuf de plus hier, dernière journée du sommet. Celle d’hier a été marquée par le doublé d’Analamanga en relais 4x400m. Taf s’est offert le titre chez les dames tandis que celui des hommes est revenu au Cosfa. Ces deux clubs ont déjà dominé, jeudi, les relais 4x100m.

La ligue d’Atsimo-Andrefana conserve la deuxième place du classement avec vingt-et-une médailles dont sept ors, huit argents et sept bronzes. Tandis que Diana, de la neuvième place l’an passé, se propulse à la troisième marche du podium. Cette ligue a ravi au total neuf médailles dont trois en métal précieux, un argent et cinq de bronze.

Meilleurs athlètes

Sylvain Benandro du Cosfa, champion national du 200m (20’’9), a été élu meilleur athlète avec 1 062 points, tandis que le trophée de la meilleure athlète a été attribué à Anjarasoa Claudine, championne du 100m (1 074 points). L’entraineur national spécialiste en sprint, Hanitra Rakotondrainibe, a été élue pour sa part meilleure entraineur du championnat.

« Le niveau technique est de plus en plus élevé, surtout en sprint et en demi-fond dames », a constaté le directeur technique national, Tsiry Manan­tena Rakotomalala. « Trois ou quatre athlètes ont été repérés lors de ce championnat pour intégrer la sélection nationale en vue des Jeux des Iles. Nous soumettrons leurs noms à la Fédération pour pouvoir les rajouter dans la liste finale », a-t-il précisé.

« Nous allons d’abord nous focaliser sur les championnats nationaux des jeunes, du 6 au 9 juin. Nous assurerons par la suite le regroupement final pour les Jeux », a souligné la présidente de la Fédération malga­che, Norolalao Andria­mahazo. L’entité procédera ce jour à l’assemblée générale ordinaire.