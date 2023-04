TOURISME – Le million de visiteurs dans le viseur

Les responsables publics, les promoteurs de la destination Madagascar ainsi que les professionnels du tourisme estiment qu’il est possible pour la Grande Ile d’accueillir un million de touristes à l’horizon 2028. C’est donc l’œil rivé sur cet objectif que la relance du secteur touristique du pays s’effectue actuellement après le gros plongeon causé par la crise pandémique.

L’Office National du Tourisme de Madagascar (ONTM), le 17 mars dernier au Louvre Antaninarenina, a tenu sa première Assemblée générale de l’année 2023. Les activités réalisées ainsi que le plan de travail annuel pour 2023 ont été présentés aux membres, ainsi que le plan de réforme institutionnelle des Offices Régionaux du Tourisme (ORT). Le président de cette organisation, Jonah Ramampionona, a profité de l’occasion pour dresser un état des lieux du secteur et présenter les perspectives. Ainsi, il a déclaré que la relance touristique est bien une réalité depuis l’année dernière avec la réouverture du ciel, l’organisation des eductours et le retour de Madagascar dans les grands salons internationaux. Bref, Madagascar s’arrime à la tendance mondiale qui confirme une reprise soutenue du tourisme. Selon l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT), après un rebond plus fort que prévu en 2022, cette année pourrait voir les arrivées de touristes internationaux revenir aux niveaux d’avant la pandémie dans différentes régions du monde, dont l’Afrique. L’OMT qui note que plus de 900 millions de touristes ont voyagé à l’étranger en 2022, soit le double du nombre enregistré en 2021. Chaque région du monde a enregistré des augmentations notables du nombre de touristes internationaux. L’Europe a atteint près de 80 % des niveaux pré-pandémiques en accueillant 585 millions d’arrivées en 2022. Les pays d’Afrique, dont Madagascar, ont récupéré plus de 65 % de leurs visiteurs.

À savoir que le « Baromètre OMT du tourisme mondial de 2023 », qui a permis d’obtenir ces chiffres, analyse également les performances par région et examine les destinations les plus performantes, y compris plusieurs destinations qui ont déjà retrouvé les niveaux de 2019. On sait également que le taux d’occupation des hôtels a atteint 66 %, contre 43 % en 2022. L’Europe tire la croissance avec des taux d’occupation de 77%. L’Afrique a aussi enregistré des taux d’occupation supérieurs à 60%. On sait en outre que pour l’Afrique, le Maroc, l’île Maurice et l’Ethiopie sortent du lot aussi bien en termes de croissances des arrivées touristiques qu’au niveau de la croissance des recettes liées aux activités touristiques. Outre ces trois pays, des destinations comme les Seychelles, le Kenya, l’Egypte, le Sénégal, le Cap-Vert, l’Afrique du Sud ou encore Madagascar affichent aussi une croissance notable.

Les opérateurs veulent accélérer

Face à l’amélioration du contexte, les opérateurs touristiques s’activent. Hôteliers, tour-opérateurs, agences réceptives, prestataires de services touristiques spécialisés et autres restaurateurs s’échangent pour voir ensemble les moyens d’accélérer la relance du secteur. Le but étant d’au moins doubler le nombre d’arrivées touristiques pour cette année par rapport à 2022 durant laquelle le pays a accueilli un peu plus de 130 000 touristes. D’où la décision de la Confédération du Tourisme de Madagascar (CTM) d’organiser, le 3 avril 2023 sur l’île de Nosy Be, un atelier d’information et d’échanges sur le thème « Relance du tourisme et actions de la CTM pour vos métiers ». Notons également que cette confédération présidée par Aina Raveloson vient de tenir son assemblée. Cette dernière qui, aux côtés du bureau exécutif, a présenté la feuille de route 2023-2027 de la CTM qui rassemble tous les groupements professionnels de l’écosystème touristique du pays.

« Notre plan sera mis en œuvre en adéquation avec la stratégie de l’état qui traite principalement des chantiers prioritaires, voire urgents, essentiels au développement de la destination pour les quatre prochaines années relevant à la fois de l’action privée et de l’action publique », a indiqué Aina Raveloson avant d’ajouter que les actions identifiées concernent notamment l’amélioration de l’accessi­bilité et de l’offre de transports, la préservation du capital naturel, l’innovation des produits touristiques, le développement des compétences des métiers du tourisme et l’optimisme du climat des affaires.

Cette volonté des opérateurs touristiques d’accélérer la cadence a aussi été perceptible lors de leur rencontre, tenue le mardi 28 mars dernier, avec le ministre des Transports et de la Météorologie, Valery Ramonjavelo. Les discussions avec le membre du gouvernement ont permis de se pencher sur les problématiques afférentes à l’offre de transports et l’accessibilité, notamment en ce qui concerne le développement des dessertes aériennes internationales et domestiques, l’amélioration de l’accueil des croisières, ainsi que l’urgence de la réhabilitation des routes nationales et les voies d’accès aux zones touristiques, a-t-on rapporté.

« Les opérateurs et le Ministère en charge des Transports se rejoignent sur l’importance de la mise en place d’une collaboration forte et pérenne entre toutes les parties

prenantes, engagées pour la relance du tourisme. L’innovation et la qualité de l’expérience touristique offerte aux visiteurs sont également à mettre en avant pour atteindre cet objectif commun », a-t-on aussi souligné à l’issue de cette rencontre où l’objectif de Madagascar d’atteindre un million de touristes dans 5 ans a été rappelé.

Devant le ministre du Tourisme, Joël Randriamandranto, lors d’une réunion tenue récemment, les professionnels du secteur ont aussi réitéré leur souhait de contribuer à l’atteinte des objectifs du gouvernement par l’amélioration de l’offre touristique, la dynamisation de la promotion de la destination de Madagascar et le développement des compétences des ressources humaines. En retour, le ministre a noté que plusieurs actions ont été entamées pour relancer le tourisme, notamment la promotion des investissements, le lancement des programmes de formation, la représentation à l’international à travers les salons du tourisme, les conférences et rencontres diplomatiques.

Réouverture du ciel actée

Force est de constater que le retour des compagnies aériennes desservant Madagascar a joué un rôle majeur dans la reprise des activités touristiques. Selon les dernières informations, une dizaine de transporteurs desservent actuellement Madagascar. Le dernier à avoir effectué son retour étant le sud-africain Airlink. Mais on sait aussi que la compagnie aérienne Corsair se prépare à revenir à Madagascar après plusieurs années d’absence. Elle opérera la ligne vers Antananarivo au départ de Paris-Orly (France), à raison de deux fréquences par semaine, via La Réunion, à partir du mois de juin prochain.Zoelisoa Rajohnson, Directeur Commercial et Marketing de la société Ravinala Airports, se réjouit de l’amélioration de la situation au niveau de la connectivité aérienne. Et elle de rappeler que la réouverture totale des frontières du pays a été officiellement annoncée le 5 mars dernier mais elle s’est concrétisée de manière progressive. À ce jour, plus de 90 % des connexions aériennes à Madagascar ont été rétablies depuis cette réouverture. « Selon nos dernières prévisions en interne, nous devrions retrouver le même niveau de performance d’avant crise au deuxième trimestre de l’année 2024 », a-t-elle aussi indiqué. Parallèlement à la réouverture du ciel, les promoteurs de la destination Madagascar multiplient les opérations de séduction à l’étranger. Pour l’ONTM, les salons professionnels du tourisme sont des moments propices pour discuter des perspectives de collabo­ration avec diverses entités internationales afin d’accroître la visibilité d’une destination et de développer des partenariats. C’est dans cette optique que l’Office et le Ministre du Tourisme, après avoir participé à l’Utazas de Budapest (Hongrie) et au BIT Milan (Italie), ont fait le déplacement pour l’ITB Berlin (Allemagne), du 7 au 9 mars derniers.

Une dizaine d’opérateurs touristiques ont fait le déplacement en Allemagne. Et le salon a aussi été mis à profit par Madagascar pour faire connaitre ses atouts en tant que destination verte. « Faisant partie des 8 pays classifiés « carbone négatif », Madagascar témoigne son engagement sur la voie des investissements éco-responsables et la promotion du tourisme durable », a

souligné le Ministre Joël Randriamandranto lors de son entretien avec Inge Huijbrechts, Global Senior Vice President Sustainability, Security and Corporate Communications du Radisson hôtel

groupe, dont les établissements à Madagascar souhaitent mettre en œuvre une formule visant à rendre le séjour « Carbon neutre ». Devant les représentants de l’agence de voyage polonaise Itaka, qui organise actuellement des vols Charter sur Nosy Be, le ministre du Tourisme a réitéré le souhait de Madagascar de voir cette entreprise se développer sur

d’autres destinations touristiques malgaches. Notons qu’une conférence sur le thème : « Madagascar, une destination durable : gérer la biodiversité et investir de manière responsable » a aussi été organisée en marge de l’ITB Berlin.

A remarquer, enfin, que la reprise du tourisme est marquée par les bonnes perspectives sur le créneau des croisières. Depuis la reprise des bateaux de croisière, en octobre 2022, près de 10.000 croisiéristes ont débarqué dans tout Madagascar et ont pu découvrir les richesses culturelles des villes du pays et de ses environs, avec ses produits du terroir et ses produits artisanaux. Pour cette année, la saison ne fait que commencer, après l’escale de différents paquebots dans le Nord, à Masoala et à Sainte-Marie, Mahajanga a accueilli son premier bateau de croisière de l’année, le 23 février dernier, avec 97 passagers.

Salon du tourisme

L’ITM fait son retour

L’International Tourism Fair Madagas­car, connu sous le nom de Salon ITM, est programmé du 15 au 18 juin 2023 au Centre de Conférence International Ivato. Ce grand événement dédié au tourisme fait son grand retour après avoir été suspendu du fait de la crise pandémique. Selon le ministère du Tourisme, à l’occasion d’une conférence de presse de présentation du Salon ITM, jeudi 23 mars dernier, en présence de l’Office National du Tourisme de Madagascar, en tant qu’organisateur, outre les stands et animations culturelles, la 9ème édition du salon innove avec un nouvel espace qui est le « Digital space » pour mettre en valeur la digitalisation, d’ailleurs le thème de cette année est la digitalisation et durabilité dans le tourisme. 18.000 visiteurs sont attendus à ce plus grand salon du Tourisme de l’océan Indien, avec plus de 300 stands qui seront répartis sur une superficie totale de 30 000m². « Le plus grand rendez-vous du secteur du tourisme de Madagascar et des Îles Vanille revient pour sa neuvième édition. L’inscription est ouverte pour les professionnels du tourisme qui souhaitent développer leur visibilité et leur notoriété à travers le plus grand salon international du tourisme de la sous-région », a-t-on aussi souligné. On sait en outre que le salon a retenu pour thème cette année : « La durabi­lité et la digitalisation dans le tourisme ». D’après les organisateurs, le thème reflète clairement les ambitions du secteur qui est d’inscrire la relance touristique dans l’innovation et le souci permanent de préserver et de valoriser le capital naturel. Eductours et voyages de presse sont aussi programmés à l’occasion de l’ITM 2023. Une centaine d’opérateurs touristiques en provenance des principaux pays émetteurs seront attendus dans la Grande Ile. Des manifestations culturelles et gastronomiques sont également prévues ainsi que des conférences de haut niveau. L’édition de cette année de l’ITM sera aussi marquée par la participation des « Îles Vanille » dont la présidence est assurée actuellement par Madagascar.

VERBATIM

Jonah Ramampionona,

Président de l’Office National du Tourisme de Madagascar (ONTM).

« La relance du tourisme et l’atteinte de l’objectif d’un million de touristes à l’horizon 2028 justifient les actions d’envergure comme la tenue de l’ITM 2023. Organisé par l’ONTM, sous

l’égide du ministère du Tourisme et avec l’appui financier du projet Pôles Intégrés de Croissance (PIC), le salon mettra l’accent sur la valorisation de la pratique du tourisme solidaire et responsable. En effet, les touristes sont actuellement soucieux du respect de l’environnement et du côté humain. Ce qui détermine ainsi le choix de leur destination pour le voyage. Raison pour laquelle le thème choisi pour cette 9e édition est axé sur la durabilité et la digitalisation dans le tourisme ».

Lova Ratovomalala,

Directeur Exécutif de la Confédération du Tourisme de Madagascar (CTM).

« L’assemblée Générale de la Confédération du Tourisme de Mada­gascar s’est tenue le mercredi 15 mars dernier. Le plan de Travail annuel (PTA) et le Budget pour l’année 2023 ont été approuvés. Cette réunion a été également l’occasion de présenter la feuille de route du secteur privé du tourisme qui traite principalement des chantiers prioritaires voire urgents et essentiels au développement de la destination relevant à la fois de l’action privée et de l’action publique telles que l’amé­lioration de la connectivité, la pré­servation et la valorisation des richesses naturelles du pays, l’innovation des produits touristiques, l’amélioration de la qualité du capital humain et l’optimisation du cadre des affaires ».

LE TOURISME EN CHIFFRES