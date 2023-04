TOAMASINA – Un bandit frappé de projectiles

Les balles ont sifflé aux oreilles à Ankirihiry Toamasina dans la nuit de jeudi à vendredi. Un bandit et ses acolytes se sont retrouvés nez-à-nez avec des éléments d’intervention de la gendarmerie nationale alors qu’ils commettaient un forfait. En se heurtant aux gendarmes, l’un des malfaiteurs, âgé d’une vingtaine d’années a été frappé de projectiles au niveau de la cuisse et dans le bas ventre. Alors que ses comparses ont pris la fuite en courant comme des dératés, le bandit abandonné par ses compagnons de crime a été conduit à l’hôpital où il a succombé. La bande était en train de commettre un acte de banditisme lorsque les gendarmes leur ont donné du fil à retordre. Une inquiétante situation a été signalée aux forces de défense et de sécurité dans les quartiers d’Ankirihiry, Mangarivotra et Ambolomadinika. Dès très tôt le matin, des brigands détroussent et battent les passants ainsi que les riverains. Pas plus tard qu’avant-hier, une vieille femme, marchande ambulante de tisane a été rouée de coups puis délestée du peu d’argent en sa possession. Des ruelles réputées écumées par des détrousseurs sont aujourd’hui évitées par les riverains. Dès 17heures dans l’après-midi, des actes de banditisme commencent à être commis.