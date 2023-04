RUGBY À VII – CHALLENGERS SERIES – Trois nouvelles têtes au sein des ladies Makis

Les ladies Makis de Madagascar de rugby à VII quitteront ce dimanche le sol malgache pour participer aux challengers series en Afrique du Sud.

Les ladies Makis de Madagascar de rugby à VII s’envoleront pour rejoindre l’Afrique du Sud ce dimanche pour participer aux challengers series en deux étapes à Stellenbosch en Afrique du 20 au 30 avril au Markotter Stadium de Stellenbosch. Les challengers series se jouent en deux étapes dont l’une du 20 au 22 avril pour et l’autre du 28 au 30 avril pour la seconde étape.

Par rapport à l’effectif qui a participé à la première coupe du monde de Mada­gascar dans l’histoire du rugby mondial, trois nouvelles têtes ont rejoint la formation. Il s’agit de Manampisoa Dapesse en provenance de Toliara, ailière, de Patricia Andriamanan­tena, avant, issue de SC Besarety et de Nirinasan­dratra Fano­mezantsoa Randriarimalala, ailière. Le choix de ces nouvelles recrues est motivé par l’absence de l’ancienne capitaine Sarindra Nomenjana­hary, alias Sarindra Grande retenue par son travail et qui a choisi de se retirer pour le moment et de Veronique Eluriche Rasoanekena.Les challengers series constituent une voie qui s’ouvre comme une promotion vers les Sevens World Series. Les six régions de world rugby seront représentées dans cette compétition destinée à booster le développement du rugby à sept dans le monde entier. Pour le continent africain, deux pays auront leur représentant, notamment l’Afrique du Sud, le pays hôte accompagné par Madagascar.

Négociation

Figurant dans la poule B avec l’Afrique du Sud, le Mexique et la République tchèque, Madagascar se trouve dans une poule difficile mais avec les expériences acquises lors de la coupe du monde du mois de décembre de l’année dernière toujours en Afrique du Sud. Les rugbywomen malgaches auront la chance de montrer aux yeux du rugby mondial que leur participation à la coupe du monde l’année dernière n’est pas le fruit du hasard et elles auront l’occasion de se rattra­per en engrangeant plus de victoires. Le départ avancé pour ce dimanche de l’équipe nationale malgache est motivé par la réussite de la négociation entre le président de Malagasy Rugby, Marcel Rakotomalala et la fédération sud-africaine de rugby. La délégation malgache suivra un stage de formation d’au moins 15 jours pour se mettre à niveau et pour être totalement prête avant d’affronter les gothas mondiaux. Le vainqueur parmi les douze équipes féminines du challenger series remportera le prix ultime : la promotion automatique aux Sevens World Series 2024 ou le sommet du rugby à VII international.