ORANGE PRO LEAGUE – 12E JOURNÉE – Fosa, CFFA et Elgeco reprennent le championnat

Come-back. Les clubs amputés de leurs pièces maitresses appelées en sélection nationale pour disputer les troisième et quatrième journées des éliminatoires de la coupe d’Afrique des nations feront leur retour au championnat national ce week-end. Après deux semaines d’absence, Fosa Juniors FC qui a eu trois joueurs appelés en sélection A, deux chacun pour Elgeco Plus et CFFA, et trois également pour Disciples FC lors du match retour contre les Fauves centrafricains, reprennent le championnat des clubs élites. Six matches seront au programme de la douzième journée de la phase de conférence de l’Orange Pro League ce week-end. Le club d’Andoharanofotsy, dauphin de la conférence sud et son poursuivant, Elgeco Plus, crédités respectivement de 16 et 15 points, sont en quête du fauteuil de leader. En cas de victoire contre Dato FC ce dimanche au By-Pass stadium, les protégés du coach Titi Rasoanaivo retrouveront la position de leader. En cas de défaite, et si Elgeco Plus s’impose face à Zanakala FC dimanche au stade d’Ampasambazaha à Fianarantsoa, les hommes de Raux Auguste se propulseront en tête du groupe. CFFA compte encore deux matches en retard et trois pour Elgeco Plus. Dans la conférence Nord, Fosa Juniors FC jouera son prochain match devant son public, match comptant pour la phase retour contre Tsaramandroso Formation FC, un autre club du Boeny au stade Rabemananjara à Mahajanga. Ce match inaugurera ainsi sa renaissance du stade après des mois de rénovation. La bataille pour le maintien dans le top 4 se poursuit pour la conférence Nord. Uscafoot, classé quatrième avec 15 points, accueillera dans son jardin, au stade d’Alarobia, Cosfa, dauphin du groupe avec un cumul de 20 points. Et Ajesaia, qui occupe la troisième place avec 16 points, fera le déplacement à Toamasina pour affronter l’AS Fanalamanga. Il ne reste plus que deux journées outre les matches en retard avant la fin de phase de conférence aller et retour. Les quatre clubs mieux classés de chaque conférence se qualifieront pour la phase finale, les Play-offs, l’équivalent des quarts de finale de l’OPL.