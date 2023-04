FUTSAL – TOURNOI FAN’TASTIK – Vingt-quatre universités en lice

Dix bougies. Après le succès de la deuxième édition du «TurnOver», un tournoi de futsal féminin qui a pris fin à la mi-mars, UCM Sport (Université catholique de Madagascar) organisera un tournoi de futsal à 5 masculin batisé «Fan’tastik» du 6 au 15 avril au gymnase de Mahamasina. Ce tournoi inter universitaire entre dans le cadre de la célébration du dixième anniversaire de l’UCM Sport, une association multidisciplinaire qui pratique entre autres le football, futsal, basket, volley, pétanque, tennis de table, et jeux cérébraux dont échec et plusieurs jeux de carte. Vingt-quatre équipes sont engagées pour disputer le tournoi. La phase de groupes qui se jouera en quatre journées s’étalera du 6 au 13 avril. Les huitièmes de finale et les quarts sont programmés le 14 avril. Les demi-finales auront lieu le 15 avril et les demi-finales ainsi que la finale le 15 avril. L’UCM Sports organise l’évè­nement en collaboration avec la fédération malgache de football et la commune urbaine d’Antananarivo. L’organisation a promis d’anticiper toutes les vérifications des participants avant le coup d’envoi de la compétition pour éviter autant que possible le mercenariat. UCM Sport a comme slogan «Fraternité, excellence et fairplay» et prône la solidarité interne et inter universitaire.