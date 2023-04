ENVIRONNEMENT – Les chefs forestiers dotés d’équipements

Les actions de renforcement des efforts de protection, de plantation d’arbres et de lutte contre les feux de brousse dans les régions Boeny/Bestiboka se poursuivent.

La remise des matériels utiles pour atteindre ces objectifs en était la preuve, jeudi dernier. La ministre de l’Environnement et du développement durable, était présente durant la cérémonie de remise de plusieurs lots dont neuf motos cross, cinq mégaphones, deux haut-parleurs, huit ordinateurs complets ainsi que trois onduleurs et six GPS et une caméra aux chefs forestiers.

La cérémonie officielle s’était déroulée dans l’enceinte de la direction interrégionale de l’environnement Boeny / Betsiboka à Mahajanga be. Ces matériels ont été obtenus grâce à la coopération avec le Programme d’appui à la gestion environnementale ou PAGE II/GIZ.

Dixième engagement

La ministre a rappelé la responsabilité de chaque citoyen dans la protection de l’environnement pour promouvoir le développement à Madagascar. Cette action entre dans le cadre de la mise en œuvre du dixième engagement dans la protection des ressources naturelles. Elle rejoint les activités en termes de restauration de l’environnement dans la région. Entre autres, l’expérimentation du pare-feu agricole, sur une superficie de 600 ha, pour protéger la forêt d’Ankarafantsika. Ainsi que le projet pilote spécial pour l’accueil des immigrés dans la commune de Tsaramandroso RN4, à Ambato boeny.