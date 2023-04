Christophe Bigot à Madagascar

Christophe Bigot, directeur Afrique et océan Indien, au ministère de l’Europe et des affaires étrangères français, est en visite à Madagascar. Selon une publication sur le compte twitter de l’ambassade de France, il a eu un entretien avec Yvette Sylla, ministre des Affaires étrangères, a rencontré le père Pédro Opeka et a eu des échanges avec des artistes et intellectuels. Le directeur Afrique et océan Indien propose les orientations et met en œuvre l’action de la France avec quarante-neuf pays d’Afrique subsahariens sur les questions politiques, économiques et sociales, la conduite des relations internationales et bilatérales avec les Etats et les organisations régionales de la zone.