CHINE – MADAGASCAR – Des timbres-poste pour marquer 50 ans de relations

Une coopération globale. Ce caractère des relations bilatérales entre Madagascar et la Chine a été souligné, hier, durant une réception à l’ambassade chinoise, à Nanisana. Il s’agit d’un événement de présentation de quatre timbres-poste, pour marquer les 50 ans des relations diplomatiques entre les deux pays. “Les timbres-poste sont une chronologie de l’histoire, et un enregistrement non productible du développement de nos relations bilatérales. Ces timbres-poste qu’on émet aujourd’hui, (…) incarnent l’ampleur de l’histoire de relations entre nos deux pays (…) ils sont porteurs d’une amitié inestimable et précieuse”, déclare Zhang Wei, chargé d’Affaires par intérim de l’ambassade de Chine. Pour sa part, Yvette Sylla, ministre des Affaires étrangères, souligne, elle aussi, que ces timbres-poste “marquent les forts liens d’amitié et de coopération qui unissent nos deux peuples un demi-siècle durant (…) fondés sur la fraternité, le respect et la confiance mutuels, l’égalité et la solidarité, ainsi que la coopération gagnant-gagnant”. Au nombre de quatre, ces timbres-poste présentés hier, en présence également de Tahina Razafindramalo, ministre du Développement numérique, de la transformation digitale, des postes et des télécommunications, mettent en image les 50 ans de coopération sino-malgache, et trois fruits de cette relation qui symbolisent trois secteurs. Il s’agit du riz hybride à Mahitsy, du Centre hospitalier universitaire d’Anosiala et de la route des œufs. Il s’agit “de bels exemples respectifs de la coopération dans le domaine de l’agriculture, de la santé publique et de l’infrastructure”, soutient le chargé d’Affaires chinois. Comme lui et la ministre Sylla le soulignent, la coopération bilatérale sino-malgache se retrouve aussi dans d’autres domaines comme la sécurité et la défense, l’énergie renouvelable, l’éducation et l’enseignement supérieur, ou encore le sport. “Cette émission de timbres-poste commémoratifs va sûrement nous aider à nous rappeler l’importance des relations entre nos deux pays et nous incite à travailler davantage en vue de renforcer la coopération déjà dynamique et fructueuse. Cela va également susciter l’intérêt de nos deux peuples à approfondir leur amitié en développant davantage le partenariat économique, commercial et culturel”, ajoute ainsi la ministre des Affaires étrangères.