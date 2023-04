BACCALAURÉAT – Des soucis financiers compromettent les préparatifs

La préparation de l’examen du baccalauréat est lancée. Des soucis financiers risquent de perturber l’organisation de cet examen officiel.

Le calendrier de l’examen du baccalauréat, session 2023, risque d’être chamboulé. Les nuages s’accumulent sur les préparatifs. Les moyens manquent pour organiser cet examen, à temps. Le nombre de personnes ressources en charge des préparatifs de cet examen a été revu à la baisse. Seul le tiers des vacataires appelés, chaque année, pour étoffer l’équipe en charge de la préparation de l’examen, a été recruté. Ceux qui sont déjà au poste, affirment leur manque de motivation. « Nous n’avons pas encore touché les vacations de 2022. Nous voudrions bien entrer en grève pour tirer la sonnette d’alarme. Ces vacataires ont des familles à nourrir, s’ils sont venus faire ce boulot, c’est pour gagner leur pain quotidien », confient des sources, hier.

Vacations

Le personnel du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique n’est pas le seul à évoquer ce problème de non-paiement de vacations. Des surveillants témoignent que leurs vacations impayées depuis 2021 ne sont pas encore réglées, en ce moment. Durant la session 2022, ces derniers sont entrés en grève, pendant la dernière épreuve de l’examen au Lycée moderne Ampefiloha (LMA). Les candidats au baccalauréat dans ce centre d’examen ont été troublés, après une demi-heure de retard du début de l’épreuve, suite à cette grève des surveillants.

Ce problème risque de se reproduire, en cette session, avec ces arriérées de vacations impayées et tous les problèmes financiers qui pèsent dans l’organisation de cet examen. Il reste encore du temps pour régler ces problèmes. Les épreuves de l’examen du baccalauréat auront lieu dans quatre mois. Elles se tiendront durant la semaine du 17 juillet, pour le baccalauréat général, et durant la semaine du 24 juillet, pour le baccalauréat technologique, technique et professionnel. Les moyens et les ressources doivent être disponibles à temps, pour éviter que cet examen soit perturbé.