Volleyball – Championnat d’Afrique : La GNVB reste à la maison

La Grande Île ne sera pas représentée au sommet africain des clubs champions. Celui-ci se tiendra en Tunisie vers la mi-avril.

Confirmé. Madagascar n’aura pas de représentant au prochain championnat d’Afrique des clubs champions hommes. La prestigieuse joute continentale se déroulera du 16 au 28 avril à Sousse en Tunisie. Le club champion en titre de la zone 7, la Gendarmerie nationale volleyball a fait cette fois exprès de ne pas s’engager.

«Notre participation ne sera pas cette fois possible financièrement surtout en cette période de crise sanitaire », confie le président du club, le Colonel Hery Rakoto­malala. «Nous n’avons pas les moyens nécessaires pour faire le déplacement. Et d’ailleurs, nous n’avons non plus d’objectif particulier et précis à atteindre en participant à cette compétition continentale », poursuit le numéro un du club.

Engagement

De plus, après des mois de préparation intensive, le club a décidé d’interrompre leur entraînement quotidien depuis le début de cette semaine après l’annulation du coup d’envoi du cham­pion d’Analamanga, qui devait être lancé ce week-end.

La date limite d’engagement au championnat d’Afrique a été fixée ce mercredi 31 mars selon le dernier rappel dans le com­mu­niqué de la Confédération africaine de volleyball (CAVB), à l’issue de sa réunion à Rabat au Maroc le 27 mars. Les équipes participantes sont limitées à vingt-quatre et «seules les équipes qui auront complété et rempli toutes les exigences d’enregistrement à la date limite … garantiront leur participation au championnat d’Afrique … », peut-on toujours lire dans le communiqué envoyé aux fédérations nationales membres de la CAVB. Le club octuple championne de Mada­gascar et quadruple détentrice de la Coupe des clubs champions de la zone 7 (2015, 2016, 2019, 2020) avait déjà participé à deux reprises au championnat d’Afrique des clubs, en 2016 et en 2019.

Les champions en titre de la région, les protégés du coach Thierry Ranaivoson ne seront ainsi en lice au sommet continental en Tunisie comme le cas déjà de la précédente édition en Égypte en 2020, gâchée également par la crise sanitaire liée au coronavirus.