Rugby – Tournoi de barrage : TAM et USI à un pas de la qualification

Avant-dernière ligne droite. Le staff technique de Malagasy Rugby a publié le calendrier de la deuxième journée du tournoi de barrage qualificatif au championnat national élite fédérale I ou Top 20, après la réunion de ce mardi au siège de la fédération.

Il a été décidé qu’au lieu de jouer les matches ce dimanche, le jour de Pâques, les rencontres comptant pour la deuxième journée seront avancées d’une journée soit le samedi. À l’issue de la première journée de ce dimanche Tam Anosibe et USI Ikopa, tous les deux des clubs du Top 20 qui viennent d’être relégués, occupent provisoirement et respectivement la position de leader du groupe A et de celui B. d’après la formule de compétition, les équipes vaincues lors de la journée inaugurale rencontreront ce week-end la troisième formation de chaque groupe.

FTA Andavamba débute alors le tournoi contre le Stade Olympique de l’Emyrne. Ce dernier s’est incliné d’entrée devant l’US Ikopa ce dimanche (14-16). VTMA Antsalovana affrontera, quand à lui, FBM. L’équipe de Bemasoandro s’est largement pliée en première journée sur un score large de 28 à 42.

Troisième ticket

Six équipes réparties en deux groupes pour A et B disputent ces matches de repêchage. La troisième et dernière journée décisive se tiendra le week-end suivant durant lequel les vainqueurs de la première journée joueront contre la troisième équipe de leur poule respective.

Dans la poule A, Tam sera opposé à VTMA et dans le groupe B, USI contre FTA Andavamaba. Selon le règlement du tournoi, deux clubs c’est-à-dire l’équipe classée première de chaque poule valideront leur ticket pour le championnat national élite fédérale I. Ces deux meilleurs à l’issue des matches de repêchage complèteront les deux places vacantes du Top 20.

«Nous attendons encore la lettre officielle de la CNaPS confirmant son engagement, sa dissolution ou aussi sa fusion avec un autre club pour le prochain championnat. Dans le cas contraire, les deux équipes classées deuxièmes du groupe A et B à l’issue du tournoi de barrage joueront un autre match de repêchage afin d’obtenir le dernier ticket pour remplacer la CNaPS», souligne Antso­niandro Randrianorosoa, directeur technique national de la fédération.