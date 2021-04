RN2 – Choc mortel entre taxi-brousse et camion

Conduit par un adjudant permissionnaire de l’armée, un taxi-brousse Mercedes Sprinter s’est écrasé contre une semi-remorque.

Émoi sur la RN 2. Dans la matinée d’hier aux alentours de 9 heures, un taxi-brousse de marque Mercedes Sprinter s’est encastré dans la face avant d’une semi-remorque Scania. Le bilan fait état de quatre morts et de onze blessés graves de source auprès du groupement de la gendarmerie nationale de la région Antsinana. Les victimes se trouvaient toutes à bord du véhicule de transport en commun. L’adju­dant Tantely Andrianiaina, sous-officier au premier régiment du génie de l’armée malgache, a été tué sur le coup. Permissionnaire selon les informations recueillies auprès de la gendarmerie nationale, il était au volant du taxi-brousse lorsque cette collision meurtrière s’est produite. Les deux autres personnes qui ont péri ont pour leur part rendu l’âme après leur évacuation à l’hôpital.

Ce drame est survenu aux portes de Toamasina, à 17 kilomètres à l’Est de la ville. Affilié à la coopérative Cotrans-U, le fourgon impliqué dans cette accident dramatique effectuait des liaisons sur la ligne Toama­sina /Mahanoro, en passant par Brickaville et Vato­mandry.

Hier, il venait de quitter Toamasina lorsque cette collision frontale s’est produite. L’accident s’est produit à grande vitesse dans un virage masqué, où la visibilité est aléatoire à la sortie de la chicane.

Piège de métal

Ayant surgi à vive allure, le taxi-brousse a torpillé la partie avant gauche de la semi-remorque qui venait dangereusement de la direction opposée.

Après le violent choc, toute la partie avant du Mercedes Sprinter était littéralement aplatie après s’est écrasée contre le tracteur de la remorque. Les secouristes ont eu fort à faire pour désincarcérer la dépouille mortelle de l’adjudant, coincée dans la cabine, devenue un piège de métal.

Ces scènes de désolation ont fortement perturbé la circulation. L’accident a provoqué de longues files d’embouteillage dans les deux sens. Pour que la circulation retrouve sa fluidité, il a fallu que les gendarmes se démènent pour dégager l’épave du véhicule de transport en commun et le poids-lourd sérieusement endommagés.

La gendarmerie a ouvert une enquête. Les papiers et autorisations concernant les deux véhicules et leurs chauffeurs respectifs ont été relevés pour les besoins de l’enquête. Des informations qui font le tour de facebook révèlent que le chauffeur titulaire du taxi-be aurait eu une occupation urgente et aurait commis l’irréparable en confiant le volant à son cousin militaire permissionnaire.