Plaidoyer environnemental – Deuxième phase enclenchée pour Sucocoma

Apres la première table ronde organisée par la Coalition nationale pour le plaidoyer environnemental (CNPE) relative aux résolutions des problèmes environnementaux engendrés par l’exploitation sucrière de la société Sucocoma à Ambilobe, la deuxième étape est engagée. Les trois ministères concernés directement à savoir le ministère de l’Environnement (MEDD), celui de l’Industrie (MICA) et le ministère en charge de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche (MAEP), ainsi que la CNPE, ont décidé à la suite d’une seconde table ronde mardi dernier, d’organiser une rencontre stratégique sur la recherche d’un moyen plus efficace et pratique de dénouer les goulots d’étranglement. Les directeurs généraux du Développement industriel (MICA), de la Gouvernance environnementale, (MEDD) de la Pêche et de l’Aqua­culture (MAEP) et l’Office national pour l’Environne­ment (ONE) ont déterminé un mécanisme concerté pour que la société puisse adopter les normes sociales et environnementales et pour qu’elle puisse respecter ses engagements contractuels d’une part.