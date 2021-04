Pandémie – Des ambassades appellent à la vigilance

« Aujourd’hui, je vous invite à faire preuve de la plus grande prudence et à suivre scrupuleusement les consignes de sécurité des autorités locales et celles que cette ambassade partage sur son site et les réseaux sociaux, qui comprennent notamment l’ensemble des gestes barrières afin de vous protéger et de protéger vos proches », indique le diplomate français dans son message. Il souligne, au passage, le fait que les chiffres de l’épidémie de Covid-19 sont en hausse à Madagascar.

Outre l’appel à la vigilance lancé à l’endroit de ses ressortissants, la représentation française a également pris des dispositions en interne. Sur la page Facebook de l’ambassade, il est annoncé qu’à compter du mardi 6 avril 2021, en raison de la progression du risque sanitaire, le consulat général ne sera plus en mesure de recevoir le public selon la pratique habituelle. Ceux qui ont une démarche urgente à accomplir sont invités à prendre rendez-vous par courriel.

Télétravail

La vaccination est également évoquée dans le mess age de l’ambassadeur Bouchard. « Les modalités d’un dispositif de vaccination pour les Français de Madagascar sont actuellement à l’étude, en lien avec Paris, et nous vous informerons dès qu’une décision définitive aura été prise par le gouvernement français, en liaison, bien sûr, avec les autorités de Madagascar », indique-t-il.

Par le biais de publications publiques ou de manière privée, d’autres représentations diplomatiques requièrent la prudence de la part de leurs ressortissants. L’ambassade du Japon, par exemple, publie régulièrement des rapports sur l’évolution de la pandémie à l’endroit de ses ressortissants. Bien que ce soit sur un compte Facebook, ces publications sont faites en japonais. La représentation japonaise demande à ses ressortissants de respecter scrupuleusement les gestes barrières.

Étant donné le contexte sanitaire, la plupart des activités des centres culturels rattachés à des entités étrangères son t suspendues. Certaines ambassades, par ailleurs, limitent autant que possible le rush dans ses locaux. Aussi, à la représentation américaine à Andrano­mena, par exemple, le système de télétravail alterné en vigueur depuis quelques mois est maintenu.