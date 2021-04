INSCAE – Sensibilisation sur la Covid-19

L’Institut Malgache des Recherches Appliquées avance dans la sensibilisation en milieu universitaire. Cette sensibilisation se penche surtout sur les informations sur la Covid-19. Elle a eu lieu à l’INSCAE 67ha « Cette journée a été dédiée à mettre au courant les étudiants ainsi que le personnel enseignant, sur la maladie. Les informations à retenir sur cette maladie et les mesures préventives à prendre pour réduire les risques de contracter la maladie », indique Charles Andrianjara, directeur général de l’IMRA.

« Nous avons choisi les enseignements supérieurs privés puisque les étudiants sont l’avenir de ce pays. Ils sont le moteur du développement, surtout de l’économie. Lorsque ces jeunes sont malades, leur avenir est en jeu, d’où cette action. Nous encourageons du mieux que nous pouvons ces étudiants à se prémunir contre cette maladie », enchaîne-t-il. Après l’INSCAE, d’autres écoles comme VATEL vont bénéficier des conseils de prévention contre cette maladie. « Nous ciblons plus de trois universités privées dans cette action », souligne le DG.

Parmi les produits de prévention mis en exergue se trouve le CVO à infusion qui a été l’un des produits phares de l’ IMRA durant la période de confinement de l’année 2020. « Durant la première vague, le CVO a été prisée par nos clients. Après le confinement, l’achat a baissé. Actuellement, les produits CVO sont plus prisés à cause de la hausse des cas de coronavirus. La production de CVO table sur dix milles doses par semaine. Mais nous avons aussi de quoi approvisionner les pharmacies et les revendeurs de ce produit en cas de rupture de stock », conclu-t-il.