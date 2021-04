Covid-19 – Nouvelles restrictions en France

Emmanuel Macron s’est adressé aux Français, hier soir. Il a annoncé la fermeture des crèches, écoles, collèges et lycées durant quelques semaines

La France a donné hier soir un nouveau tour de vis contre la pandémie de Covid-19, à l’image d’autres pays d’Europe, tandis qu’au Brésil le mois de mars a été le plus meurtrier de son histoire avec quelque soixante mille morts et des médecins obligés de trier les patients.

« Nous n’avons jamais vu dans l’Histoire du Brésil un seul événement tuer autant de gens en 30 jours », a déclaré à l’AFP Miguel Nicolelis, coordinateur du Comité scientifique formé par les Etats du Nord-est du Brésil contre la pandémie.

Du 1er au 30 mars, cinquante sept mille six cent six personnes ont succombé au Covid-19, soit 75% de plus que les trente deux mille huit cent quatre vingt-une victimes de juillet 2020, qui était jusqu’ici le mois le plus meurtrier pour le grand pays latino-américain. (…)

En France, le président Emmanuel Macron a annoncé l’extension à tout le territoire métropolitain des mesures de lutte contre le Covid, ainsi que la fermeture pour trois semaines des crèches, écoles maternelles et primaires et pour quatre semaines des collèges et lycées, afin de tenter d’endiguer la troisième vague de la maladie.

Responsabilité

En plus du couvre-feu en vigueur à partir de 19H00, ces mesures prévoient la fermeture de certains commerces — au total cent cinquante mille avec un coût des aides aux entreprises qui s’élève désormais à 11 milliards d’euros par mois–, et des restrictions de déplacement dans un rayon de 10 km.

Deux semaines de fermeture des établissements scolaires correspondront aux vacances de printemps.

« Le succès de cette stratégie dépend de chacun d’entre nous, de notre esprit de responsabilité », a insisté Emmanuel Macron lors d’une allocution télévisée de 24 minutes.

La situation sanitaire se dégrade depuis plusieurs semaines, avec plus de cinq mille patients en réanimation, au-delà du pic de la deuxième vague de novembre, mettant les hôpitaux sous très forte tension.

Ces mesures de grande ampleur interviennent après un confinement hybride mis en place il y a 13 jours dans plusieurs régions françaises, dont celle de Paris…